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05:47 (мск), источник: © РИА Новости

Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ледники Эльбруса стали деградировать в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год, говорится в недавно опубликованном докладе Росгидромета «Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год».

Источник: РИА "Новости"

«Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 километра) и Большой Азау (3 километра) на склонах Эльбруса. Площади этих ледников уменьшились на 8,12 квадратных километра и 6,35 квадратных километра (29,2 и 32,4%), что в сумме составило 54.8% от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957−2020 годы — 26,4 квадратных километра (19,6%). В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километра в год», — говорится в сообщении.

Как уточняется в докладе, в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников — на 13,9% (разброс от 1−2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.

В 2021 году Международная группа экспертов по изменению климата выпустила шестой специальный доклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Согласно выводам доклада, ледники, расположенные на горных вершинах, тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.

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