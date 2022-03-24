Росгидромет отметил сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

«Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 километра) и Большой Азау (3 километра) на склонах Эльбруса. Площади этих ледников уменьшились на 8,12 квадратных километра и 6,35 квадратных километра (29,2 и 32,4%), что в сумме составило 54.8% от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957−2020 годы — 26,4 квадратных километра (19,6%). В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километра в год», — говорится в сообщении.
Как уточняется в докладе, в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников — на 13,9% (разброс от 1−2% до 60%). Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.
В 2021 году Международная группа экспертов по изменению климата выпустила шестой специальный доклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Согласно выводам доклада, ледники, расположенные на горных вершинах, тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.