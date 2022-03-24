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12:32 (мск), источник: Телеканал 360°

Глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что сейчас самое время загорать

Солнечные дни в конце марта — самое подходящее время, чтобы получить легкий загар и при этом не обгореть. Об этом для радио Sputnik рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

Солнце уже светит достаточно сильно, лучи не рассеиваются, что способствует получению легкого загара. Кроме того, как ни странно, загорать помогает еще оставшийся местами снег.

Есть такое понятие — альбедо, то есть способность твердого тела отражать энергию. Для снега альбедо составляет около 70%. То есть сейчас на нас светит солнце и сверху, и снизу. Летом такого не будет, потому что земля будет впитывать энергию и почти не будет отражать ее.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра России

Поэтому, если загорать, то именно сейчас, тем более что в следующий раз такая возможность жителям российских городов может представиться нескоро.

«Солнечные дни бывают и в апреле, но будет больше облаков, которые начнут рассеивать свет, и снег растает, поэтому не будет отраженных лучей. После этого настоящий и серьезный загар можно будет получить только в конце апреля», — заключил специалист.

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