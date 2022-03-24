Засушливый климат вынудил викингов покинуть Гренландию
Ученые пришли к такому выводу, исследовав отложения из озера.
Ученые пришли к такому выводу, исследовав отложения из озера.
Американские климатологи исследовали донные отложения из гренландского озера, рядом с которым располагалось поселение викингов. Они обнаружили, что во времена пребывания скандинавов на острове климат в Южной Гренландии становился все более засушливым. По мнению ученых, это серьезно ограничило возможность заниматься животноводством и заставило людей все больше полагаться на добычу морских млекопитающих, а впоследствии — и оставить остров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Викинги узнали о существовании Гренландии, вероятно, в начале X века. Письменные источники указывают на то, что свое первое поселение они основали около 985 года (что подтверждено радиоуглеродным анализом) после того, как Эрика Рыжего изгнали из Исландии за убийства. После окончания срока наказания он вернулся и начал убеждать скандинавов переселиться на новые земли. Так, норвежцы основали ряд поселений вдоль фьордов во времена средневекового климатического оптимума, когда условия в Гренландии были гораздо более благоприятными для ведения сельского хозяйства.
Однако о причинах, по которым скандинавы оставили Гренландию, нет единого мнения. Известно, что в период расцвета на острове жило около трех—пяти тысяч человек, однако уже в конце XIII века их поселения начали приходить в упадок, пока окончательно не исчезли в XV веке. Археологические данные указывают на то, что на поздних этапах оккупации викинги занимались в основном охотой и рыболовством, а не традиционным животноводством или земледелием. Вероятными причинами исчезновения этих поселений называли, в частности, рост социальных противоречий и конфликты с гренландскими эскимосами. Кроме того, в конце 2021 года американский геолог сообщила, что, вероятно, викинги покинули остров из-за сокращения пригодных для сельского хозяйства земель и регулярных наводнений, вызванных ростом Гренландского ледяного щита.
Рэймонд Брэдли (Raymond Bradley) из Университета Массачусетса в Амхерсте совместно с коллегами из США исследовал 70-сантиметровый керн донных отложений, отобранный в озере-578, которое расположено в Гренландии рядом с остатками средневекового поселения викингов. Ученые решили выяснить с помощью анализа изотопов водорода в остатках растений, как менялись гидроклиматические условия на юге острова, когда на нем присутствовали норвежцы.
Результаты исследования показали, что в 600−950 годах нашей эры, то есть до прибытия викингов в Гренландию, климат на юге острова был влажным. Однако примерно с 950 года по XVI век, по данным ученых, в этом регионе наблюдалась устойчивая тенденция к учащению засух, при этом температура в этот период практически не менялась. По мнению исследователей, когда викинги прибыли на остров, местные условия позволяли заниматься сельским хозяйством — в первую очередь животноводством. Однако впоследствии засушливость климата привела к сокращению пастбищ и, как следствие, уменьшению доступных кормов, необходимых для содержания животных, особенно в зимний период.
Дефицит воды в Южной Гренландии подтверждается и археологическими данными. Так, ранее ученые обнаружили остатки ирригационных каналов в современном поселке Игалику. Кроме того, анализ диеты викингов показал, что с течением времени она все больше зависела от морских источников, то есть постепенно местные жители перешли от животноводства к охоте на морских млекопитающих. Однако в поздние периоды существования поселений викингов в море росло количество плавающего льда, что затрудняло морскую охоту и мешало поддерживать связи с Европой. В конечном счете, по мнению ученых, это могло привести к социальной нестабильности и оставлению поселений.
Михаил Подрезов