10 самых больших спутников в Солнечной системе
Какой из крупных спутников является самым холодным, где лето длится 42 года и какие из них могут быть обитаемы?
Какой из крупных спутников является самым холодным, где лето длится 42 года и какие из них могут быть обитаемы?
Ганимед — самый большой спутник Юпитера и самый большой спутник в Солнечной системе: он вдвое тяжелее Луны, а в диаметре превосходит Меркурий — 5268 км. Огромное небесное тело покрыто толстым слоем водяного льда, а температура на его поверхности опускается до —203 °C. Но ученые предполагают, что в недрах Ганимеда может скрываться океан жидкой воды.
Самый большой спутник Юпитера ученый Галилео Галилей увидел в первый телескоп в начале XVII века.
Гигантский спутник Сатурна, Титан, немногим уступает Ганимеду: его диаметр тоже превышает 5000 км, а вес составляет 95% от общей массы 82 лун Сатурна. Из всех спутников Солнечной системы только Титан обладает плотной атмосферой, состоящей в основном из азота. На его ледяной поверхности встречаются горы и криовулканы, извергающие воду, аммиак и метан. Как и на Земле, на Титане есть моря и озера, только вместо воды в них метан и этан. Астрономы нередко сравнивают самый большой спутник Сатурна с юной Землей и не исключают, что в его подземных водоемах могут жить простейшие организмы.
Второй по величине спутник Юпитера и третий в нашем рейтинге носит имя прекрасной нимфы из древнегреческих мифов, которую Артемида превратила в большую медведицу, а Зевс — в одноименное созвездие. Но эта холодная луна размером почти с Меркурий не блещет красотой: ее поверхность покрыта смесью льда и скальных пород и испещрена кратерами от падения метеоритов. Вокруг них образовались многокольцевые структуры, напоминающие амфитеатры. Самый крупный называется Вальхаллой: от центрального кратера диаметром 600 км расходятся концентрические кольца на расстояние около 2000 км.
Еще один крупный спутник Юпитера — одно из самых беспокойных мест в Солнечной системе.
Столь бурная вулканическая активность объясняется близостью к крупнейшей планете Солнечной системы: из-за гравитационного воздействия Юпитера недра Ио разогреваются. Потоки лавы и вулканический пепел окрашивают ее поверхность в яркие цвета, а тонкая атмосфера на 90% состоит из ядовитого сернистого газа.
Луна занимает пятое место в рейтинге самых больших спутников Солнечной системы. Она в диаметре (3474 км) чуть меньше Ио, а по площади больше Африки, но меньше Азии. Наша ближайшая космическая соседка — не самый уютный уголок Вселенной: здесь разреженная атмосфера, всегда черное небо и перепад температур от —173 °C в тени до +127 °C на солнце. Несколько раз в году ее сотрясают лунотрясения магнитудой до 5,5.
На поверхности Луны соседствуют горы и лунные моря — огромные кратеры, заполненные застывшей базальтовой лавой. На дне некоторых кратеров обнаружена замерзшая вода. Что еще посмотреть на Луне? Предлагаем заглянуть в первый в мире путеводитель по главным достопримечательностям Луны, который мы подготовили.
Этот спутник Юпитера по структуре напоминает планеты земной группы. Сверху Европа покрыта толстым слоем гладкого льда, под которым, предположительно, плещется океан, а ниже лежат горные породы. Если подо льдом действительно есть вода, то ее в два-три раза больше, чем на Земле, и там могут обитать живые существа: от бактерий-экстремофилов до рыб. По одной из версий, в океане Европы достаточно кислорода для развития сложных форм жизни, а его воды прогреваются благодаря приливам.
Самый большой спутник Нептуна — Тритон. В диаметре он превосходит крупнейшие карликовые планеты, Плутон и Эриду, а его вес составляет 99,5% от массы всех лун Нептуна.
Тритон — самый холодный спутник Солнечной системы: температура его поверхности достигает рекордных —235 °C, он покрыт водяным и азотным льдом, а криовулканы выбрасывают в атмосферу жидкий азот.
В отличие от своих космических собратьев, получивших имена из мифологии, спутники Урана названы в честь шекспировских героев, а самому большому досталось имя королевы фей из комедии «Сон в летнюю ночь». Это суровое царство льда и камня: сверху Титания покрыта замерзшей водой и углекислым газом, внутри находится каменное ядро. Небесное тело покрыто огромными кратерами и изрезано каньонами.
Рею и еще три больших спутника Сатурна открыл астроном Джованни Кассини в конце XVII века, назвав их Звездами Людовика в честь короля Франции, а имя матери олимпийских богов ей присвоили почти 200 лет спустя. Рея на две трети состоит из замерзшей воды, а ее атмосфера — из кислорода и углекислого газа. Ученые предполагают, что у Реи, как и у Сатурна, есть своя система колец, но пока это только гипотеза.
Десятку крупнейших естественных спутников замыкает Оберон. Этот спутник Урана состоит изо льда и каменных пород, на поверхности выделяется крупная гора высотой около 6000 м. Из-за особенностей вращения Урана (планета имеет эллипсоидную орбиту) сезоны на Обероне сменяют друг друга гораздо реже, чем на Земле: каждый его полюс 42 года постоянно освещается, а затем 42 года пребывает в кромешной тьме.
Среди 20 крупнейших спутников Солнечной системы — луны Сатурна Япет, Диона, Тефия, Мимас и Энцелад, спутники Урана Умбриэль, Ариэль и Миранда, спутник Нептуна Протей и даже спутник карликовой планеты — Харон, вращающийся вокруг Плутона.