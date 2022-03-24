Планетологи нашли объяснение загадочным «вихрям» на поверхности Луны
Загадочные белесые разводы на поверхности Луны, именуемые «лунными вихрями», оказались не просто случайными рисунками на поверхности, как прежде полагали ученые-селенологи.
Загадочные белесые разводы на поверхности Луны, именуемые «лунными вихрями», оказались не просто случайными рисунками на поверхности, как прежде полагали ученые-селенологи.
Удалось выявить их корреляцию с некоторыми топографическими особенностями конкретной местности, а их происхождение связывают со структурой локальных магнитных полей, экранирующих солнечный ветер. Статья об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Завихрения, которые своим видом напоминают размешенные в кофе сливки, могут быть самых разных размеров — от нескольких метров до более чем 50 км. Они присутствуют в самых разных местах Луны, никак не связанных с каким-либо конкретным составом лунных пород, и обычно располагаются поверх любых других особенностей лунной поверхности, включая холмы и кратеры. Тем не менее, ученым из Планетологического института США в Тусоне удалось теперь связать области таких «завихрений» в одной из базальтовых равнин Луны — Mare Ingenii — с местной топографией.
«Впервые была продемонстрирована корреляция между альбедо — вариациями отражательных характеристик тех или иных участков грунта, формирующих “вихри”, — с топографией, — говорит ведущий автор этого исследования Дебора Доминге. — До сих пор считалось, что завихрения просто накладываются на топографию, и это считалось важным доводом в пользу того, что они образуются за счет экранирования поверхности магнитными полями, присутствующими в завихрениях, от солнечного ветра. Однако найденная корреляция свидетельствует о том, что их появление зависит также и от других характеристик рассматриваемых участков».
Некоторые из этих особенностей можно объяснить, например, различиями в тонкозернистых и крупнозернистых компонентах лунного грунта, а не только вариациями «космического выветривания». Нужно оговориться, что подобные корреляции пока обнаружены далеко не на всех случаях, да и разница высот между наиболее яркими областями с «вихрями» и более темными областями вне их сравнительно невелика — 2,3−4,4 м. Однако закономерности прослеживается совершенно достоверно, и ученые не могут их игнорировать. Тщательное изучение других областей завихрений в будущем может окончательно прояснить вопрос о наличии таких корреляций между региональными топографическими различиями и рисунками завихрений, особенно там, где эти завихрения наблюдаются на гораздо более крутых склонах или даже забираются на ударные кратеры.