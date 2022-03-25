Глава Гидрометцентра заявил о росте числа погодных аномалий в мегаполисах

«Аномалий стало в последние годы намного больше, ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — объяснил руководитель учреждения.
По словам Вильфанда, сейчас одной из ключевых задач является городская метеорология. Речь о том, чтобы давать прогнозы на опасные погодные явления в крупных городах.
Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, крупные мегаполисы ученые называют «островами тепла».
Также Вильфанд обратил внимание, что в Москве из-за большого количества высоток Солнце прогревает и их стены, в то время как в сельской местности нагревается лишь почва.
Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам весеннюю погоду в ближайшие дни.
Также глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о «нестандартной» погоде в России.