Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
8В Москве отменили масочный режим
10:07 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Гидрометцентра заявил о росте числа погодных аномалий в мегаполисах

Погодных аномалий за последние несколько лет в мегаполисах стало существенно больше, при этом ветровой режим поменялся, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

«Аномалий стало в последние годы намного больше, ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — объяснил руководитель учреждения.

По словам Вильфанда, сейчас одной из ключевых задач является городская метеорология. Речь о том, чтобы давать прогнозы на опасные погодные явления в крупных городах.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, крупные мегаполисы ученые называют «островами тепла».

Также Вильфанд обратил внимание, что в Москве из-за большого количества высоток Солнце прогревает и их стены, в то время как в сельской местности нагревается лишь почва.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам весеннюю погоду в ближайшие дни.

Также глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о «нестандартной» погоде в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Министр финансов Японии: Токио не понимает, как платить за газ в рублях
Президент Сербии назвал перевод расчетов за газ в рубли проблемой для мира
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>