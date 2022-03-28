Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?

Пока многие думают, что глобальное потепление — это миф, из-за повышения средних температур миллионы детей рождаются недоношенными, сезон аллергии становится длиннее, а инфекционные заболевания получают быстрое распространение. Наступление смертельной жары — в материале «Ленты.ру».
Последствия изменения климата ВОЗ называет самой главной угрозой для жизни и здоровья людей. За последние 25 лет темпы глобального потепления в мире ускорились, оно происходит намного быстрее, чем когда-либо. Все потому, что концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне за последние два миллиона лет и продолжает расти. Июль 2021 года оказался самым жарким месяцем за всю мировую историю метеонаблюдений. Температура поверхности суши и океана во всем мире была на 1,67 градуса Цельсия выше среднего показателя ХХ века. При этом для России проблема особенно актуальна, поскольку изменения климата происходят быстрее.
В 2,8 раза быстрее в России растет среднегодовая температура воздуха, чем в мире
По данным ВОЗ, с 1998 по 2017 год от жары в мире умерло более 160 тысяч человек. Привычная для большинства людей среднегодовая температура сейчас находится в диапазоне 11−15 градусов Цельсия, однако, по прогнозам ученых, через 50 лет все может резко ухудшиться — почти треть населения Земли станет жить в регионах, где этот показатель будет превышать 29 градусов. Пока такая убойная температура держится только на одном проценте суши — в основном это самые жаркие точки пустыни Сахары. Эксперты сходятся во мнении, что даже один дополнительный градус глобального потепления имеет огромное значение.
Чтобы не допустить катастрофических последствий, в 2015 году 175 стран подписали Парижское соглашение. Его цель — сделать все возможное, чтобы температура воздуха не повышалась более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Кроме того, 50 государств обязались предпринять конкретные шаги по созданию систем здравоохранения, устойчивых к изменению климата. России среди них нет.
«Пока призывы Греты Тунберг (климатической активистки из Швеции) для многих стран — пустой звук», — уверен директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.
С 1991 по 2018 год более трети всех смертей, вызванных жарой, связаны именно с глобальным потеплением. Немало жизней спасают кондиционеры, но в долгосрочной перспективе надеяться на этот вариант не стоит. Они серьезно загрязняют атмосферу углекислым газом, а парниковый эффект разогревает планету еще сильнее.
Из-за высоких температур все больше людей страдают от респираторных заболеваний. Врач из Канады Кайл Мерритт в 2021 году впервые в мире поставил диагноз — астма из-за изменения климата. Медик обнаружил, что сильная жара и плохое качество воздуха способствовали ухудшению здоровья его пациента.
Астму могут спровоцировать грозы и дым лесных пожаров. По данным Greenpeace, в 2021 году только на территории России сгорели рекордные 18,2 миллиона гектаров леса. Во время пожаров в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа, что ускоряет глобальное потепление. Вредные микрочастицы в воздухе способствуют развитию респираторных заболеваний, сахарного диабета и сердечно-сосудистых проблем.
Кроме того, глобальное потепление осложняет жизнь аллергиков. От заболевания уже страдают 30 процентов населения мира, а по мере потепления климата проблема только усугубится, поскольку сезон аллергии станет длиннее.
Повышение уровня углекислого газа увеличивает количество пыльцы, которую производят растения. Более продолжительный сезон производства пыльцы означает, что человеческий организм станет чувствительным к аллергенам. Кроме того, повышение температуры может привести к росту грибков и плесени в помещении — еще одной категории триггеров аллергии для некоторых людей.
Мы и дальше будем видеть рост осложнений от высоких температур, таких как астма, болезнь Лайма, а также распространение врожденных дефектов.
Экстремально высокие температуры также стали причинами быстрого распространения острых сердечно-сосудистых заболеваний. Чем выше температура, тем интенсивнее приходится работать внутренним органам. Сильнее прочего страдает сердце: оно бьется чаще, чтобы перекачивать больше крови. При повышении температуры тела на один градус число сердечных сокращений у человека в среднем увеличивается на 10 ударов.
Перепады температур также представляют серьезную угрозу. Согласно исследованию Мичиганского университета, резкие переходы от жары к холоду увеличивают риски инфарктов. По данным Всемирной организации здравоохранения, от инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают почти 18 миллионов человек, это 31 процент от всех смертей на планете. Многие ученые и врачи уверены, что под влиянием глобального потепления показатели будут только расти.
Также во время сильной жары у людей со слабым сердцем повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Прирост смертности от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) во время волн жары близок к 10 процентам. Кроме того, из-за жары особенно страдают люди с избыточной массой тела: высокие температуры являются дополнительным риском для их организма и в частности — сердечно-сосудистой системы. В жару особенной нагрузке подвергаются сосуды мозга, что ведет к кислородному голоданию.
«У врачей-кардиологов существует такой неофициальный термин — “летний инфаркт”. Он отличается от “зимнего” именно причиной возникновения. Летом он вызван перегревом», — отметила врач-кардиолог Ирина Григоренко. В России доля сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности составляет около 45 процентов. От болезней сердца в стране страдают 10 миллионов человек.
Повышение температур провоцирует ускоренное распространение некоторых инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются комары. Например, американские ученые выяснили, что жара в последние 35 лет помогла малярийным комарам поселиться на Эфиопском нагорье, что угрожает быстрым распространением малярии.
600 тысяч человек умирают ежегодно от болезни, передаваемой малярийными комарами
В свою очередь, ученые из шведского Университета Умео предупредили, что рост температур способен принести на юг Европы лихорадку денге. По оценкам ВОЗ, ежегодно более 100 миллионов человек заболевают этой инфекцией. В некоторых странах Африки рост случаев заражения лихорадкой увеличился в десять раз — с 505,4 тысячи в 2000 году до 5,2 миллиона человек в 2019 году. К 2080 году заразиться малярией и лихорадкой денге рискуют около 4,7 миллиарда человек.
И хоть Россия далека от Африки, в стране все чаще слышно о появлении и распространении болезней, характерных для более теплых регионов. Через 10−15 лет серьезной проблемой для страны могут стать эпидемии малярии, желтой лихорадки и других экзотических заболеваний, уверен врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Опасных вирусных болезней у нас будет становиться все больше. Казалось бы, где Западный Нил, а где мы? Но насекомые попадают к нам довольно легко: в чемоданах путешественников. Чем теплее будет становиться климат, чем мягче зимы, тем более благоприятными будут условия для насекомых-переносчиков болезней, постепенно они начнут ассимилироваться.
Андрей КондрахинВрач-терапевт, клинический фармаколог
Глобальное потепление влияет на людей еще до их рождения. По данным ученых Ланкастерского университета в Великобритании, экстремальные климатические условия могут привести к преждевременным родам. Дети рождаются с дефицитом массы тела почти в 200 граммов или с недостаточным ростом. Только в США под воздействием экстремальных температур ежегодно 25 000 младенцев появляются на свет раньше срока. К концу XXI века цифра может вырасти до 45 тысяч, предупреждают ученые.
Уменьшение сроков беременности грозит проблемами со здоровьем, а осложнения в результате таких родов являются основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. При росте температуры на один градус вероятность преждевременных родов повышается на пять процентов, а при аномальной жаре — на 16 процентов. Особенно опасна жара для женщин на последнем месяце беременности.
Но даже если ребенку повезет родиться здоровым, то вскоре его может ждать другая напасть. В последнее время глобальное потепление стало причиной массового распространения смертельно опасной болезни почек. Долгое пребывание на солнце влечет за собой тепловой стресс, который наносит незначительный, но постоянный урон почкам.
Это не так заметно для человека, чтобы он обратился к врачу. В результате у миллионов хроническая болезнь почек (ХБП) развивается и проходит бессимптомно. В одной только Бразилии жара стала причиной 200 тысяч случаев ХБП за последние 15 лет. Врачи предупреждают, что проблема уже носит характер масштабной эпидемии и скоро станет актуальной для всех развитых стран.
Глобальное потепление также может привести к штормам, люди начнут переселяться дальше от морей и океанов. В результате их могут поджидать негативные последствия для здоровья — от психических расстройств до инфекционных болезней. Меняющийся характер распределения атмосферных осадков повлияет на запасы пресной воды. По данным ВОЗ, ее нехватка поставит под угрозу гигиену и повысит риск развития диарейных заболеваний, от которых ежегодно гибнет почти 760 тысяч детей в возрасте до пяти лет.
Кроме того, повышение уровня моря делает питьевую воду более соленой, что увеличивает риск высокого кровяного давления. Повышение температуры и изменяющийся характер выпадения осадков также могут привести и к снижению производства основных продуктов во многих беднейших регионах. Это повысит риск неправильного или недостаточного питания, из-за чего уже ежегодно умирают 3,1 миллиона человек. Кроме того, ослабленный организм более восприимчив в различным заболеваниям.
По данным ВОЗ, изменение климата будет ежегодно убивать около 250 тысяч человек в период с 2030 по 2050 год. Они будут умирать из-за голода, малярии, диареи и теплового стресса. Здоровье людей требует преобразований в каждом секторе экономике, в частности, в энергетике, транспорте, природоохранной сфере, продовольственном секторе и финансах. Достижение целей Парижского соглашения позволило бы ежегодно спасать миллионы жизней.
Тем не менее пока процесс принятия большинства решений по климату странами затягивается, вопросу не уделяется достаточно внимания и финансирования. Самая большая проблема с жарой в том, что это скрытая климатическая угроза: она убивает много людей, но выглядит не так разрушительно, как, например, ураган.
В ВОЗ уверены, что в кратчайшие сроки странам необходимо повысить устойчивость систем здравоохранения, обеспечить быстрый переход на возобновляемые источники энергии для спасения жизней от загрязнения воздуха, перейти на экологический транспорт. Иначе не избежать миллионов смертей и климатической катастрофы. «Мы можем спасти человечество либо обречь его на ад в будущем», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, оценивая климатическую ситуацию в мире. Пока движение к первому сценарию идет не слишком успешно.
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