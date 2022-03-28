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15:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за период «опасного» солнца прогнозируют в Москве?

В середине мая в Москве начинается период «опасного» солнца. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

Что такое период «опасного» солнца?

Речь идет о периоде, когда солнце выделяет высокий уровень ультрафиолета. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, это означает, что в полуденные часы находиться на солнце опасно. В такие периоды можно получить поражения кожи и слизистой оболочки глаз, отметил метеоролог.

Какой уровень ультрафиолета ранней весной?

В конце марта и в апреле ультрафиолет не опасен, говорит Вильфанд. В этот период можно получать удовольствие от солнца, ультрафиолет находится в том диапазоне, который способствует выработке витамина D.

Когда в Москву вернется солнце?

В минувшие выходные (26−27 марта) в столицу пришло похолодание и пасмурная погода. Ненастье не закончится в течение ближайшей недели (28 марта — 3 апреля), заявил Вильфанд РИА Новости. Над Европейской Россией будет преобладать циклоническая циркуляция, поэтому солнце закроют облака.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также отметил, что непогода сохранится в Москве ближайшую неделю. Апрельское тепло следует ожидать не раньше второй недели месяца, сообщил синоптик РИА Новости.

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