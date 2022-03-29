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10:50 (мск), источник: N + 1

Solar Orbiter получил самое детальное полное изображение Солнца

Оно представляет собой мозаику из 25 кадров.

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Источник: ESA

Европейский зонд Solar Orbiter получил самое детальное изображение полного диска Солнца и его короны на сегодняшний день. Оно смонтировано из 25 отдельных кадров и демонстрирует протуберанцы и активные области, видимые в ультрафиолетовом диапазоне, сообщается на сайте ESA.

Solar Orbiter был запущен в космос в начале 2020 года и предназначен для исследования Солнца, в частности его активности и ее связи с магнитным полем звезды, механизмов ускорения солнечного ветра и короны Солнца.

Кроме того, аппарат в 2025—2029 годах должен впервые получить изображения полярных областей Солнца. Научная программа зонда рассчитана на 9 лет, на данный момент он совершил уже 4 сближения с Солнцем из 22, меняя наклонение своей орбиты при помощи гравитационных маневров вблизи Венеры.

7 марта 2022 года Solar Orbiter, находясь на расстоянии примерно 75 миллионов километров от Солнца, получил ряд новых изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Из 25 отдельных кадров, полученных инструментом EUI (Extreme Ultraviolet Imager) за 4 часа работы, ученые в дальнейшем смонтировали мозаику, которая содержит более 83 миллионов пикселей. Это самое детальное изображение полного диска Солнца и его короны на данный момент.

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Помимо рекордно детальной мозаики исследователи опубликовали изображения Солнца, полученные при помощи инструмента SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) на разных длинах волн, соответствующих излучению ионизированного углерода, водорода, кислорода и неона при разных температурах. Каждое из изображений также представляет собой мозаику из 25 отдельных кадров.

Изображения Солнца, полученные SPICE в линиях излучения водорода, углерода, кислорода и неона. | Источник: ESA

Ранее мы рассказывали о наиболее детальном изображении участка фотосферы Солнца на сегодняшний день — его получил наземный телескоп DKIST.

Александр Войтюк

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