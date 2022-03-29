Solar Orbiter получил самое детальное полное изображение Солнца
Оно представляет собой мозаику из 25 кадров.
Оно представляет собой мозаику из 25 кадров.
Европейский зонд Solar Orbiter получил самое детальное изображение полного диска Солнца и его короны на сегодняшний день. Оно смонтировано из 25 отдельных кадров и демонстрирует протуберанцы и активные области, видимые в ультрафиолетовом диапазоне, сообщается на сайте ESA.
Кроме того, аппарат в 2025—2029 годах должен впервые получить изображения полярных областей Солнца. Научная программа зонда рассчитана на 9 лет, на данный момент он совершил уже 4 сближения с Солнцем из 22, меняя наклонение своей орбиты при помощи гравитационных маневров вблизи Венеры.
7 марта 2022 года Solar Orbiter, находясь на расстоянии примерно 75 миллионов километров от Солнца, получил ряд новых изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Из 25 отдельных кадров, полученных инструментом EUI (Extreme Ultraviolet Imager) за 4 часа работы, ученые в дальнейшем смонтировали мозаику, которая содержит более 83 миллионов пикселей. Это самое детальное изображение полного диска Солнца и его короны на данный момент.
Помимо рекордно детальной мозаики исследователи опубликовали изображения Солнца, полученные при помощи инструмента SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) на разных длинах волн, соответствующих излучению ионизированного углерода, водорода, кислорода и неона при разных температурах. Каждое из изображений также представляет собой мозаику из 25 отдельных кадров.
Ранее мы рассказывали о наиболее детальном изображении участка фотосферы Солнца на сегодняшний день — его получил наземный телескоп DKIST.
Александр Войтюк