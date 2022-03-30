Астрономы обнаружили гигантское кольцо из звезд, окружающее центр Галактики
Оно возникло примерно 7 млрд лет назад.
Оно возникло примерно 7 млрд лет назад.
ТАСС, 30 марта. Немецкие астрономы обнаружили в центральных регионах Млечного Пути гигантское кольцо из молодых звезд, окружающее центр Галактики и возникшее примерно 7 млрд лет назад. Об этом сообщила в среду пресс-служба Института внеземной физики Общества Макса Планка (MPE).
«Мы объединили результаты своих собственных наблюдений с данными из обзора APOGEE и результатами замеров с зонда GAIA для определения точных орбит свыше 30 тыс. звезд в центре Млечного Пути. Это позволило нам открыть гигантское кольцо из относительно молодых звезд, окружающее центральную перемычку Галактики», — заявила научный сотрудник MPE Шола Уайли, чьи слова приводит пресс-служба института.
Сегодня астрономы не сомневаются в том, что Млечный Путь относится к числу крупных спиральных галактик, однако при этом ученые не могут точно сказать, какими размерами он обладает, как устроены его рукава и как распределены звезды внутри него. Это связано с тем, что у человечества нет возможности покинуть пределы Млечного Пути и посмотреть на нее со стороны, как на другие соседние спиральные галактики.
Уже собранные астрономами данные по орбитам звезд помогли астрономам открыть сверхмассивную черную дыру Sgr A*, а также раскрыть примерную структуру рукавов Галактики и так называемой перемычки, особо плотного скопления звезд в ее центре.
Подобные наблюдения, в частности, ведутся в рамках проекта APOGEE, нацеленного на изучение орбит тех звезд, которые скрыты от нашего взора плотными газопылевыми облаками, расположенными на пути между центром Млечного Пути и тем его регионом, где находится Солнечная система. Астрономы отслеживают движение этих светил при помощи инфракрасных и микроволновых телескопов, работе которых межзвездная пыль не мешает.
Недавно Уайли и ее коллеги проанализировали данные, собранные APOGEE, а также объединили их со сведениями, которые были получены орбитальной обсерваторией GAIA и несколькими микроволновыми обзорами неба. Это позволило ученым получить пока самую точную трехмерную карту перемычки и соседних с ней регионов центра Млечного Пути.
В частности, эти звезды были моложе, чем другие объекты перемычки, а также в их недрах содержалось значительно больше астрономических «металлов», элементов тяжелее водорода и гелия.
Открытие этой группы светил, по словам Уайли и ее коллег, указывает на то, что центральные регионы Галактики пережили несколько вспышек звездообразования, одна из которых произошла около 7 млрд. лет назад и привела к формированию открытого учеными звездного кольца. Его большие размеры и масса свидетельствуют о том, что центр Млечного Пути продолжал поглощать материю из межгалактической среды значительно дольше, чем считали в прошлом многие астрономы, подытожили ученые.