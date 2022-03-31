Вильфанд рассказал, какие регионы ждут паводки весной 2022 года

«На Волге ситуация такая, что прогнозируется половодье близкое к многолетним значениям, но может несколько ниже. Особенно в Заволжье, на юге. Там хорошо промерзшая почва до 70−90 сантиметров. Это значит, что при таянии снега вода, как по асфальту, будет стекать по водосбору в русло реки. И там будет обычное половодье», — рассказал Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что сложные условия половодья прогнозируются на многих участках Енисея и Лены.
По словам Вильфанда, даже мелкое половодье является угрозой для населения, ведь за последние несколько десятков лет большое количество ферм были возведены в районе пойм.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде морского снега. Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0…+3°С днем и −1…-6°С ночью.