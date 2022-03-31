Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Новой Каледонии
Землeтрясение мaгнитудой 7,2 зафиксировано близ замoрской территории Франции — у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщила геологическая служба США.
Землeтрясение мaгнитудой 7,2 зафиксировано близ замoрской территории Франции — у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщила геологическая служба США.
Была объявлена угроза цунами.
Сейсмособытие произошло в 05.44 по времени UTC (08.44 мск). Эпицентр находился в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин, в котором проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Накануне в районе Новой Каледонии было зафиксировано еще одно мощное землетрясение, сила подземных толчков составила 7 баллов.
В четверг землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Перу.