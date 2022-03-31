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10:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Новой Каледонии

Землeтрясение мaгнитудой 7,2 зафиксировано близ замoрской территории Франции — у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщила геологическая служба США.

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Была объявлена угроза цунами.

Сейсмособытие произошло в 05.44 по времени UTC (08.44 мск). Эпицентр находился в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин, в котором проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Накануне в районе Новой Каледонии было зафиксировано еще одно мощное землетрясение, сила подземных толчков составила 7 баллов.

В четверг землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Перу.

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