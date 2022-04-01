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14:01 (мск), источник: ТАСС Наука

Глобальное потепление может привести к сокращению численности бабочек

В Британском экологическом обществе сообщили, что рост осенних температур приводит к ускорению метаболизма и нарушению жизненного цикла насекомых.

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Источник: Laurenz Heymann/CC0

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Европейские экологи выяснили, что дальнейший рост осенних температур потенциально приведет к резкому сокращению численности бабочек в результате ускорения их метаболизма и нарушения жизненного цикла насекомых. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Британского экологического общества.

Рост температур приводит к тому, что куколки бабочек, впавших в спячку, начинают тратить больше энергии, чем они это делают при нормальной погоде. Наши коллеги в прошлом уже показывали, что теплые зимы крайне негативно влияют на выживание этих насекомых. Наши наблюдения продемонстрировали, что теплые осени еще более опасны для бабочек.
Мэттью Нильсен
Научный сотрудник Стокгольмского университета (Швеция)

В последние годы экологи фиксируют резкое сокращение популяций многих европейских бабочек. По их прогнозам, численность капустниц, репниц и брюквенниц может сократиться до нуля в Великобритании и некоторых других регионах Европы к 2050 году. Причиной исчезновения насекомых служит как деятельность человека, так и изменения в работе экосистем, связанные с глобальным потеплением.

Нильсен и его коллеги выяснили, что исчезновение бабочек во многих регионах Европы может быть связано с тем, что осенние температуры заметно выросли в последние десятилетия и при этом продолжают расти. Ученые пришли к такому выводу в ходе опытов с куколками брюквенниц, чья численность резко сократилась в Британии в последние годы.

Источник: Margaret Jaszowska/CC0

Причины вымирания бабочек

Во время этих экспериментов экологи детально изучили то, как повышенные температуры окружающей среды влияют на вероятность выживания зимующих куколок этих бабочек. Для этого ученые поместили насекомых в специальные контейнеры, в которых поддерживалась «осенняя» температура: 15, 20 или 25 градусов Цельсия, после чего переместили их в аналог зимней почвы, охлажденной до 2 градусов Цельсия.

Последующие наблюдения неожиданно показали, что теплая осень негативно влияла на выживание куколок брюквенниц. В частности, ученые обнаружили, что зиму не пережило больше половины куколок, живших в камерах с температурой 25 градусов Цельсия, причем почти все выжившие бабочки оказались неспособными продолжить свой род. Аналогичным образом осенняя температура 20 градусов Цельсия на 40% уменьшила число здоровых бабочек, покинувших куколки во время весны.

Причиной этого, как показали последующие наблюдения, было то, что повышенные температуры окружающей среды ускорили метаболизм брюквенниц, в результате чего запасы питательных веществ в куколках сократились на 10−20% по сравнению с нормой. Это крайне негативно повлияло как на выживание бабочек, так и на их дальнейшее развитие после выхода из куколки.

В будущем, как предполагают климатологи, осенние температуры в Европе и в других регионах умеренного климатического пояса Земли будут только расти, что создает угрозу для выживания большинства видов бабочек.

Последующие опыты и наблюдения за насекомыми в природе покажут, насколько высока эта опасность, подытожили Нильсен и его коллеги.

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