Глобальное потепление может привести к сокращению численности бабочек
В Британском экологическом обществе сообщили, что рост осенних температур приводит к ускорению метаболизма и нарушению жизненного цикла насекомых.
В Британском экологическом обществе сообщили, что рост осенних температур приводит к ускорению метаболизма и нарушению жизненного цикла насекомых.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Европейские экологи выяснили, что дальнейший рост осенних температур потенциально приведет к резкому сокращению численности бабочек в результате ускорения их метаболизма и нарушения жизненного цикла насекомых. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Британского экологического общества.
Рост температур приводит к тому, что куколки бабочек, впавших в спячку, начинают тратить больше энергии, чем они это делают при нормальной погоде. Наши коллеги в прошлом уже показывали, что теплые зимы крайне негативно влияют на выживание этих насекомых. Наши наблюдения продемонстрировали, что теплые осени еще более опасны для бабочек.
В последние годы экологи фиксируют резкое сокращение популяций многих европейских бабочек. По их прогнозам, численность капустниц, репниц и брюквенниц может сократиться до нуля в Великобритании и некоторых других регионах Европы к 2050 году. Причиной исчезновения насекомых служит как деятельность человека, так и изменения в работе экосистем, связанные с глобальным потеплением.
Нильсен и его коллеги выяснили, что исчезновение бабочек во многих регионах Европы может быть связано с тем, что осенние температуры заметно выросли в последние десятилетия и при этом продолжают расти. Ученые пришли к такому выводу в ходе опытов с куколками брюквенниц, чья численность резко сократилась в Британии в последние годы.
Во время этих экспериментов экологи детально изучили то, как повышенные температуры окружающей среды влияют на вероятность выживания зимующих куколок этих бабочек. Для этого ученые поместили насекомых в специальные контейнеры, в которых поддерживалась «осенняя» температура: 15, 20 или 25 градусов Цельсия, после чего переместили их в аналог зимней почвы, охлажденной до 2 градусов Цельсия.
Последующие наблюдения неожиданно показали, что теплая осень негативно влияла на выживание куколок брюквенниц. В частности, ученые обнаружили, что зиму не пережило больше половины куколок, живших в камерах с температурой 25 градусов Цельсия, причем почти все выжившие бабочки оказались неспособными продолжить свой род. Аналогичным образом осенняя температура 20 градусов Цельсия на 40% уменьшила число здоровых бабочек, покинувших куколки во время весны.
Причиной этого, как показали последующие наблюдения, было то, что повышенные температуры окружающей среды ускорили метаболизм брюквенниц, в результате чего запасы питательных веществ в куколках сократились на 10−20% по сравнению с нормой. Это крайне негативно повлияло как на выживание бабочек, так и на их дальнейшее развитие после выхода из куколки.
Последующие опыты и наблюдения за насекомыми в природе покажут, насколько высока эта опасность, подытожили Нильсен и его коллеги.