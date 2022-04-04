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10:09 (мск), источник: Life.ru

Линзовидные облака восхитили жителей Курил

Согласно местной примете, после этого явления не следует ожидать скорого полноценного прихода весны на острова.

Гигантские линзовидные облака нависли над Курилами. Местные жители стали снимать редкое природное явление на фото и видео и делиться этим в социальных сетях.

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Как пишет astv.ru, такое природное явление не редкость для Курил, однако в таком количестве подобные облака можно наблюдать не часто.

«Облака стояли весь день, практически не двигались. Опубликовала снимки в соцсетях, а в комментариях ответила женщина, которая раньше жила на Курилах. Сказала, что, значит, весна придёт не скоро. Видимо, такая примета есть», — прокомментировала местная жительница.

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