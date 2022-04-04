Ученые выяснили, как изменения климата влияют на скорость течений в глубинах океана

«Спутниковые данные, которые обычно используются для создания океанических моделей, охватывают лишь несколько последних десятилетий, что не позволяет как следует разобраться в долгосрочной изменчивости океанских глубин, — объясняет ведущий автор статьи, седиментолог — то есть специалист по осадочным горным породам и процессам их образования — Адриана Дуткевич из Сиднейского университета. — Все это побудило нас обратиться к глубоководным геологическим данным, содержащим запись этих изменений».
Исследователи обнаружили, что за последние 13 млн лет, когда Земля постепенно остывала, скорость течений в самых глубоких местах океана в целом замедлялась. Вместе с тем, в период потепления, который предшествовал 13-миллионнолетнему периоду похолодания, глубинная циркуляция океана оказалась гораздо более интенсивной. В то время глобальные температуры были на 3−4°C выше, чем теперь.
«Перерывы в накоплении осадков указывают на сильные глубоководные течения, в то время как непрерывное образование отложений свидетельствует о более спокойных периодах, — утверждает второй соавтор работы, геофизик Дитмар Мюллер из Сиднейского университета. — Объединение этих данных по отложениям с реконструкцией очертаний океанских бассейнов позволяет геологам отследить, где и когда происходили эти перерывы в накоплении осадочных пород».
Чем больше ученые узнают о прошлом, тем точнее становятся их прогнозы, основанные на моделировании того, как глобальное потепление изменит океаны в будущем. В настоящее время океан уже поглотил огромное количество избыточного углерода и стал гораздо теплее, становясь при этом гораздо активнее — крупномасштабная циркуляция водных масс и океанские водовороты стали более интенсивными за последние два-три десятилетия.