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10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, как изменения климата влияют на скорость течений в глубинах океана

Австралийские ученые установили связь между глобальным потеплением и изменением характера глубинных океанских течений, изучив данные по осадочным слоям за 66 млн лет на 293 океанических участках и сопоставив их с результатами спутниковых наблюдений за последние 30 лет. Статья об этом опубликована в журнале Geology.

Источник: Free-Photos/СС0

«Спутниковые данные, которые обычно используются для создания океанических моделей, охватывают лишь несколько последних десятилетий, что не позволяет как следует разобраться в долгосрочной изменчивости океанских глубин, — объясняет ведущий автор статьи, седиментолог — то есть специалист по осадочным горным породам и процессам их образования — Адриана Дуткевич из Сиднейского университета. — Все это побудило нас обратиться к глубоководным геологическим данным, содержащим запись этих изменений».

Исследователи обнаружили, что за последние 13 млн лет, когда Земля постепенно остывала, скорость течений в самых глубоких местах океана в целом замедлялась. Вместе с тем, в период потепления, который предшествовал 13-миллионнолетнему периоду похолодания, глубинная циркуляция океана оказалась гораздо более интенсивной. В то время глобальные температуры были на 3−4°C выше, чем теперь.

«Перерывы в накоплении осадков указывают на сильные глубоководные течения, в то время как непрерывное образование отложений свидетельствует о более спокойных периодах, — утверждает второй соавтор работы, геофизик Дитмар Мюллер из Сиднейского университета. — Объединение этих данных по отложениям с реконструкцией очертаний океанских бассейнов позволяет геологам отследить, где и когда происходили эти перерывы в накоплении осадочных пород».

Чем больше ученые узнают о прошлом, тем точнее становятся их прогнозы, основанные на моделировании того, как глобальное потепление изменит океаны в будущем. В настоящее время океан уже поглотил огромное количество избыточного углерода и стал гораздо теплее, становясь при этом гораздо активнее — крупномасштабная циркуляция водных масс и океанские водовороты стали более интенсивными за последние два-три десятилетия.

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