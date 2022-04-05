Австралийцы остановили строительство крематория из-за редких орхидей
Проект пересмотрят таким образом, чтобы ни одно растение не пострадало.
Проект пересмотрят таким образом, чтобы ни одно растение не пострадало.
Австралийская похоронная фирма Murphy Family Funerals столкнулась с неожиданной проблемой. Компания планировала возвести в окрестностях города Шоалхэйвен в штате Новый Южный Уэльс крематорий стоимостью около 7,5 миллиона долларов США — однако на зарезервированном для строительства участке было обнаружено более ста редких орхидей Cryptostylis hunteriana. Теперь проект придется пересмотреть таким образом, чтобы ни одно из растений не пострадало, сообщает ABC News.
Австралия славится своей уникальной фауной. Однако на этом континенте также произрастает множество необычных растений, от разнообразных эвкалиптов до редчайших хвойных воллемий (Wollemia nobilis). Одни из самых удивительных представителей австралийской флоры — орхидеи из рода Cryptostylis. Их цветки внешним видом и запахом имитируют самок ихневмоноидных наездников Lissopimpla excelsa. Фальшивые самки привлекают самцов, которые пытаются спариться с ними и переносят пыльцу с цветка на цветок.
В Австралии произрастает пять видов Cryptostylis (остальные распространены в Юго-Восточной Азии, а также на Новой Гвинее и островах Тихого океана). Три из них — эндемики континента. Как и многие другие австралийские растения, орхидеи-обманщицы страдают от деятельности людей, которые разрушают среду их обитания. Особенно тяжелая ситуация сложилась с видом C. hunteriana — единственным представителем рода, который полностью лишен листьев. По оценкам экологов, в природе осталось лишь около двух тысяч этих растений: 1300−1500 в штате Новый Южный Уэльс и несколько сотен в штате Виктория. Основная причина сокращения их численности — строительство домов и дорог.
Недавно австралийский натуралист-любитель Крис Граундс (Chris Grounds) обнаружил неизвестную ранее популяцию C. hunteriana в окрестностях города Шоалхэйвен, который расположен на южном побережье Нового Южного Уэльса. В общей сложности он насчитал 101 экземпляр на участке площадью около 24 гектаров.
Ранее похоронная фирма Murphy Family Funerals выбрала эту территорию для строительства большого крематория стоимостью около 7,5 миллиона долларов США — причем экологическая экспертиза не выявила здесь присутствия никаких редких растений. Однако находка Граундса, которую уже подтвердили специалисты, заставила заморозить проект. Murphy Family Funerals пришлось отозвать заявку на строительство для ее пересмотра.
Представители компании утверждают, что даже в нынешнем виде крематорий занял бы всего около 2,4 гектара — а значит, строительство затронуло бы всего пять или шесть орхидей. Тем не менее, Murphy Family Funerals внимательно изучит расположение растений и пересмотрит проект таким образом, чтобы ни одно из них не пострадало при возведении крематория. Это займет как минимум год.
Интересно, что орхидеи C. hunteriana уже второй раз срывают крупную стройку в Новом Южном Уэльсе. В 2017 году неподалеку от Шоалхэйвена планировалось возвести автоспортивный комплекс стоимостью около 15 миллионов долларов США — но проект свернули после того, как на месте строительства были найдены редкие орхидеи.
Сергей Коленов