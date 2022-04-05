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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

На Марсе зафиксировали вулканическую активность

Ученые Австралии зафиксировали вызванные вулканической активностью марсотрясения.

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Источник: NASA

Ученые Австралийского национального университета предположили, что причиной повторяющихся марсотрясений в определенном регионе Красной планеты является вулканическая активность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи зафиксировали 47 ранее не выявленных событий сейсмической активности под марсианской корой в области Cerberus Fossae, возраст которой составляет менее 20 миллионов лет. Данные, полученные приборами на посадочном модуле InSight, свидетельствуют, что магма в марсианской мантии между корой и ядром все еще активна и отвечает за тектонические процессы.

Марсотрясения были обнаружены в течение периода около 350 солов, что эквивалентно примерно 359 дням на Земле. Наличие сейсмической активности указывает на существование конвекции мантийных пород в недрах Марса, что делает более затруднительным объяснение, почему на Красной планете отсутствует магнитное поле. Скорее всего, существует иной механизм, препятствующий его генерации.

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