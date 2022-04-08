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10:48 (мск), источник: Аргументы и факты

От чего «пьянеют» птицы?

В интернете гуляют фотографии свиристелей, которые валяются на земле. Мол, птицы отведали забродивших ягод, опьянели и отключились. Неужели такое бывает?

Источник: gabicuz/СС0

«Птицы действительно объедаются забродившими от температурных перепадов ягодами, чаще всего рябиной. Захмелев, они засыпают в самых разных местах», — поясняет орнитолог Галина Лебедева.

Ветврач-орнитолог Кай Куклин уточняет, что не только забродившая рябина может стать причиной «птицепада». «Вполне возможно, что это вызвано острыми инфекциями внутри популяции, которые за 2−3 часа могут навредить большой части стаи. Те птицы, которых люди находят на земле, — самые слабые и больные, — говорит Куклин. — Если видите таких и хотите помочь, соберите их в коробку, свяжитесь с центром реабилитации диких животных и передайте в руки специалистам».

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