От чего «пьянеют» птицы?
В интернете гуляют фотографии свиристелей, которые валяются на земле. Мол, птицы отведали забродивших ягод, опьянели и отключились. Неужели такое бывает?
В интернете гуляют фотографии свиристелей, которые валяются на земле. Мол, птицы отведали забродивших ягод, опьянели и отключились. Неужели такое бывает?
«Птицы действительно объедаются забродившими от температурных перепадов ягодами, чаще всего рябиной. Захмелев, они засыпают в самых разных местах», — поясняет орнитолог Галина Лебедева.
Ветврач-орнитолог Кай Куклин уточняет, что не только забродившая рябина может стать причиной «птицепада». «Вполне возможно, что это вызвано острыми инфекциями внутри популяции, которые за 2−3 часа могут навредить большой части стаи. Те птицы, которых люди находят на земле, — самые слабые и больные, — говорит Куклин. — Если видите таких и хотите помочь, соберите их в коробку, свяжитесь с центром реабилитации диких животных и передайте в руки специалистам».