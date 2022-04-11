Астрономы зафиксировали необъяснимое охлаждение Нептуна
Астрономы зафиксировали необычные колебания температуры Нептуна в течение двух последних десятилетий. Статья об этом опубликована в Planetary Science Journal.
Астрономы зафиксировали необычные колебания температуры Нептуна в течение двух последних десятилетий. Статья об этом опубликована в Planetary Science Journal.
Ученые из Лестерского университета (Великобритания) и американской Лаборатории реактивного движения объединили все существующие инфракрасные снимки Нептуна, сделанные множеством обсерваторий за почти 20 лет. В том числе, снимки были сделаны чилийскими VLT и Gemini South, гавайскими телескопами Субару и Кека и космической обсерваторией Spitzer.
Исследователи обнаружили, что начиная с 2003 года, когда были получены первые качественные изображения, ИК-яркость Нептуна падала, что означает, что он охлаждался. «Эти перемены были неожиданными. Мы наблюдаем Нептун с раннего лета в южном полушарии и думали, что он должен нагреваться, а не остывать», — сказал Майкл Роман, один из авторов исследования. Нептун вращается по очень длинной орбите, и сезон там длится 40 земных лет.
В среднем температура стратосферы Нептуна упала на восемь градусов Цельсия. Ученые предполагают, что за наблюдаемый эффект ответственны сезонные химические изменения в атмосфере, из-за которых она начала лучше охлаждаться. Кроме того, это могут быть случайные флуктуации или влияние 11-летних циклов солнечной активности.
Окончательный ответ должен помочь получить инфракрасный телескоп James Webb, который уже запущен на орбиту и начнет работу летом.