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14:10 (мск), источник: Газета.Ру

Астрономы зафиксировали необъяснимое охлаждение Нептуна

Астрономы зафиксировали необычные колебания температуры Нептуна в течение двух последних десятилетий. Статья об этом опубликована в Planetary Science Journal.

Источник: NASA

Ученые из Лестерского университета (Великобритания) и американской Лаборатории реактивного движения объединили все существующие инфракрасные снимки Нептуна, сделанные множеством обсерваторий за почти 20 лет. В том числе, снимки были сделаны чилийскими VLT и Gemini South, гавайскими телескопами Субару и Кека и космической обсерваторией Spitzer.

Исследователи обнаружили, что начиная с 2003 года, когда были получены первые качественные изображения, ИК-яркость Нептуна падала, что означает, что он охлаждался. «Эти перемены были неожиданными. Мы наблюдаем Нептун с раннего лета в южном полушарии и думали, что он должен нагреваться, а не остывать», — сказал Майкл Роман, один из авторов исследования. Нептун вращается по очень длинной орбите, и сезон там длится 40 земных лет.

В среднем температура стратосферы Нептуна упала на восемь градусов Цельсия. Ученые предполагают, что за наблюдаемый эффект ответственны сезонные химические изменения в атмосфере, из-за которых она начала лучше охлаждаться. Кроме того, это могут быть случайные флуктуации или влияние 11-летних циклов солнечной активности.

Окончательный ответ должен помочь получить инфракрасный телескоп James Webb, который уже запущен на орбиту и начнет работу летом.

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