В Гидрометцентре рассказали, какие регионы в ближайшие дни ждёт заметное похолодание
Так, например, в Новосибирской области температура упадёт сразу на 15 градусов, в Крыму — на 7 градусов.
Так, например, в Новосибирской области температура упадёт сразу на 15 градусов, в Крыму — на 7 градусов.
К концу рабочей недели Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Алтайский край ждёт заметное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло ещё сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днём будет всего лишь 1−3 градуса тепла, а ночью минус 4−6 градусов к концу рабочей недели», — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.
Из почти летней погоды придётся вернуться в начало марта. По словам Вильфанда, юг европейской части России заметное похолодание настигнет уже в ближайшую среду. Так, если сейчас в Краснодарском крае и Адыгее дневная температура достигает 25 градусов и выше, то уже к среде столбики термометров понизятся на 10 градусов. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Крыму — там воздух остынет на 7 градусов, а дневная температура в среду и четверг не превысит 11−12 градусов, предупредил специалист.
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