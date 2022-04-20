В Россию вернулась первая часть экспонатов «Коллекции Морозовых» Остальные экспонаты еще находятся в процессе перевозки
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
11Взрывная волна
12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне сняли на видео «торнадо» посреди ясного неба

В Красноярском крае очевидцы сняли на видео «торнадо» посреди ясного неба.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Жители села Чечеул Красноярского края сняли на видео необычный вихрь, похожий на торнадо, посреди ясного неба. Запись погодного явления опубликовал Telegram-канал «Борус».

На сделанных россиянами кадрах видно, как на небольшой открытой площадке воздух закручивается в пылевой вихрь. При этом на небе нет грозовых облаков, которые наблюдаются при торнадо. Очевидцы от удивления остановили машину. Через некоторое время «торнадо» рассеивается.

Судя по видео, высота вихря превышала 20 метров, а ширина составляла около двух метров.

В июле 2021 года вихрь, похожий на торнадо, сняли под Санкт-Петербургом. Вихрь появился на КАД на фоне практически чистого неба. Аналогичное погодное явление при солнечной погоде в тот же день наблюдали в Мытищах. На кадрах, сделанных очевидцем, виден столб закручивающейся пыли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мария Шарапова сообщила о беременности
Филипп Киркоров рассказал о потере доходов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>