В Антарктике стало рекордно мало льда
Площадь морского льда в Антарктике рекордно уменьшилась второй раз за пять лет.
Площадь морского льда в Антарктике рекордно уменьшилась второй раз за пять лет.
В Антарктике стало беспрецедентно мало морского льда. Ученые из университета Сунь Ятсена и Южной морской научно-технической лаборатории провинции Гуандун отметили, что площадь льда побила антирекорд второй раз за пять лет, результаты их исследования передает портал Phys.org.
Эксперты считают, что таяние антарктического льда вызвано аномальным переносом тепла к полюсу в морях Беллинсгаузена и Амундсена, а также разницей температуры льдин и моря — темная вода лучше поглощает тепловую энергию, а белый лед отражает значительную ее часть. На площадь льда повлияли и глобальные климатические факторы, например, Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана — прим. «Ленты.ру») и антарктические осцилляции (индекс изменения давления на уровне моря к северу от 20 градусов северной широты — прим. «Ленты.ру»).
Ранее в Антарктиде зафиксировали рекордное потепление. Температура на континенте превысила обычную ну 35 градусов и достигла 15 градусов по Цельсию. Исследователи также отметили таяние ледников — от Антарктиды откалываются большие айсберги, которые в итоге попадают в открытый океан.