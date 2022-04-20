Археолог-любитель нашел в Швейцарии клад из 1290 римских монет Все они были отчеканены во времена правления Константина Великого
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Планетологи заподозрили, что на спутнике Юпитера Ио есть песчаные дюны

На спутнике Юпитера Ио предположительно обнаружили дюны. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA

Ио — это ближайшая луна Юпитера, вращающаяся по орбите радиусом 420 тысяч километров. Ее диаметр близок к диаметру земной Луны, но Ио отличается мощной вулканической активностью и ярко желтым цветом поверхности из-за высокого содержания серы.

Джордж Макдональд из Ратгерского университета и его коллеги проанализировали данные аппарата Galileo, изучавшего систему Юпитера в 1995—2003 годах. Они измерили видимые на изображении линейные структуры на поверхности, именуемые хребтами. Выяснилось, что их размеры и расстояния между гребнями соответствуют таковым у дюн в других местах Солнечной системы, в том числе — на Земле. Ранее планетологи считали, что рельеф Ио в первую очередь обусловлен выбросами и потоками материала из вулканов, а образование дюн невозможно из-за слишком разрешенной атмосферы и, соответственно, слабых ветров.

Теперь ученые предполагают, что линейные структуры на самом деле — песчаные дюны.

Наше исследование указывает на то, что Ио может быть новым «миром дюн». Мы протестировали модель, которая описывает движение песчинок, и она показала, что там действительно могли образоваться дюны.
Авторы исследования

Если выводы исследования подтвердятся, это будет означать, что дюны образуются в куда более широком диапазоне климатических условий, чем думали ученые.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке
Шоумену Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>