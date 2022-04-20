Планетологи заподозрили, что на спутнике Юпитера Ио есть песчаные дюны
На спутнике Юпитера Ио предположительно обнаружили дюны. Статья об этом опубликована в Nature Communications.
На спутнике Юпитера Ио предположительно обнаружили дюны. Статья об этом опубликована в Nature Communications.
Ио — это ближайшая луна Юпитера, вращающаяся по орбите радиусом 420 тысяч километров. Ее диаметр близок к диаметру земной Луны, но Ио отличается мощной вулканической активностью и ярко желтым цветом поверхности из-за высокого содержания серы.
Джордж Макдональд из Ратгерского университета и его коллеги проанализировали данные аппарата Galileo, изучавшего систему Юпитера в 1995—2003 годах. Они измерили видимые на изображении линейные структуры на поверхности, именуемые хребтами. Выяснилось, что их размеры и расстояния между гребнями соответствуют таковым у дюн в других местах Солнечной системы, в том числе — на Земле. Ранее планетологи считали, что рельеф Ио в первую очередь обусловлен выбросами и потоками материала из вулканов, а образование дюн невозможно из-за слишком разрешенной атмосферы и, соответственно, слабых ветров.
Теперь ученые предполагают, что линейные структуры на самом деле — песчаные дюны.
Наше исследование указывает на то, что Ио может быть новым «миром дюн». Мы протестировали модель, которая описывает движение песчинок, и она показала, что там действительно могли образоваться дюны.
Если выводы исследования подтвердятся, это будет означать, что дюны образуются в куда более широком диапазоне климатических условий, чем думали ученые.