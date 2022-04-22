Названы две главные причины вымирания насекомых

Согласно сделанным выводам, учитывать необходимо прежде всего два фактора: повышенную интенсивность ведения сельскохозяйственных работ и глобальное потепление климата. Статья об этом опубликована в журнале Nature.
Человеческая деятельность приводит к изменению многих природных ландшафтов, что оказывает негативное влияние на жизнь самых разнообразных насекомых — от жуков до мух. В число проблем, о которых упоминают в первую очередь, входит расчистка обширных участков естественной среды обитания насекомых, внесение в почву токсичных химикатов и повышение глобальных температур, что вызывает широкомасштабное сокращение или колебания численности видов. В ходе нового исследования была использована база данных PREDICTS, позволившая оценить влияние современного землепользования и изменения климата на 20 тыс. видов насекомых.
В настоящее время среди насекомых насчитывают около 5,5 млн видов — это около половины всех известных живых существ на Земле. Выяснилось, что максимальное снижение численности насекомых и их видового разнообразия случается в районах интенсивного освоения земель под сельскохозяйственные угодья в тех регионах, которые к тому же за последние двадцать лет испытали самое сильное воздействие эффекта глобального потепления. Так, численность и биоразнообразие в таких случаях сокращались на 49% и 27% в сравнении с теми местами, где антропогенное воздействие и эффект от потепления были незначительными. В районах, где сохранялись нетронутыми три четверти естественной среды обитания, количество насекомых сократилось в среднем всего на 7%, а численность различных видов — на 5%, что резко отличается от 63% и 61% в районах, где остались нетронутыми менее четверти территорий.