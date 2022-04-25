Метеорологи научились предсказывать аномальную жару на море в течение сезона
В некоторых случаях их можно прогнозировать на год вперед.
В некоторых случаях их можно прогнозировать на год вперед.
Ученые сопоставили данные метеонаблюдений с данными о возникновении и продолжительности периодов аномальной жары на море за последние 30 лет и пришли к выводу, что с вероятностью в среднем 10 процентов их можно предсказывать уже за год до события. Наиболее точные и заблаговременные прогнозы волн тепла можно делать для востока Тихого океана, а наиболее сложным для подобных предсказаний регионом стали Средиземное море и области, подверженные влиянию Гольфстрима. Статья опубликована в журнале Nature.
Морскими волнами тепла называют периоды экстремально высокой температуры морской воды, которые могут продолжаться от нескольких недель до нескольких лет. Они способны наносить значительный ущерб морским экосистемам: снижают первичную продуктивность, стимулируют цветение водорослей, приводят к смещению ареалов морских организмов и угрожают рыболовной отрасли. Несмотря на имеющиеся детальные исследования физической составляющей морских волн тепла, до сих пор сложно сказать, насколько точными и заблаговременными могут быть предсказания таких событий, дающие время на подготовку экономики.
Ученые под руководством Майкла Джейкокса (Michael G. Jacox) из Северо-западного научного центра рыболовства при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований оценили возможность прогнозирования периодов аномальной жары на море. Для этого они сопоставили данные об основных метеорологических показателях океана (включая скорости и направления ветров, перемещения воздушных масс и температуры морской поверхности) с данными о случившихся морских волнах тепла за последние 30 лет.
Предсказуемость начала морских волн тепла отличается по регионам. В Средиземном море, где они вызываются быстрыми атмосферными и океаническими колебаниями, прогнозировать их получится не ранее чем за два месяца до события. Напротив, в регионах, где возникновение морских волн тепла является результатом эволюции океана (как, например, на востоке тропической зоны Тихого океана), их можно предсказать уже за год — вероятность исполнения такого прогноза превысит 20 процентов. В Индо-Тихоокеанском регионе к северу от Австралии, водах к северу от Бразилии и в Калифорнийской системе течений со столь же высокой вероятностью морские волны тепла можно предсказать за 3−6 месяцев. При этом чем продолжительнее эти события (они длятся в среднем от одного до семи месяцев), тем выше вероятность их прогнозирования (r=0,74). Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья также способствуют более точным прогнозам.
Авторы отметили, что прогнозы возникновения морских волн тепла помогут в принятии экономических мер борьбы с последствиями климатического кризиса. Благодаря ним можно выделять дополнительные средства на мониторинг чувствительных участков океана и планировать развитие аквакультуры, чтобы минимизировать ее потери из-за теплового стресса.
Аномальная жара сказывается и на здоровье людей, особенно тех, которые живут в городах. За последние десятилетия в 17 процентах городов стало на целый жаркий месяц в году больше, что привело к дополнительным 4,7 смертям в день на 100000 человек среди пожилого населения. В прошлом году мы рассказывали об экстремальной ночной жаре в Москве, прочитать об этом можно в материале «Сон в летнюю ночь: где в Москве ночи стали тропическими и как с этим быть».
Марина Попова