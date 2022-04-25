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17:19 (мск), источник: Газета.Ру

В Швейцарии обнаружили доисторический хрустальный рудник

В Швейцарии археологи обнаружили древний рудник горного хрусталя. Об этом сообщает N+1.

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Источник: Valentin Luthiger/Institut Kulturen der Alpen

По мере глобального потепления климата уменьшается площадь ледников, что дает археологам новые возможности. В древности климат был теплее, и на некоторых сейчас покрытых льдом участках местности люди вели хозяйственную деятельность.

Марсель Корнелиссен из швейцарского Института Альпийских культур и его коллеги исследовали месторождение горного хрусталя, первоначально обнаруженное в 2013 году. Ученые отобрали 250 килограмм материала, просеяли их и обнаружили несколько литров артефактов, в том числе 41 ретушированный (метод производства каменных орудий — «Газета.Ru») предмет.

Источник: Valentin Luthiger/Institut Kulturen der Alpen

Типология орудий и отходов из кварца и горного хрусталя позволила археологам датировать находки эпохой мезолита. Так, одно из ретушированных лезвий указало на то, что месторождение использовалось в период около 8000−7500 лет до нашей эры. Кроме того, благодаря радиоуглеродному анализу биологических остатков удалось выяснить, что в 6000−5800 годы до нашей рудник посещали древние люди. Однако пока неясно, пользовались ли месторождением непрерывно в течение тысяч лет, или лишь эпизодически.

На территории памятника археологи обнаружили также несколько органических артефактов, например — рог благородного оленя. На нем были следы, похожие на износ, возникший при добыче кристаллов кварца.

Ранее выяснилось, кто проводил поставки в Киев «рыбьих зубов».

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