«Буря» из пыльцы накрыла Геленджик (видео)
Необычное явление сняли на видео местные жители.
Необычное явление сняли на видео местные жители.
Жители Геленджика в эти дни наблюдают необычное природное явление. Город накрыла «буря» из пыльцы, очень похожая на песчаную.
Явление связано с цветением пицундской сосны. Отмечается, у пыльцы этого дерева есть и полезные свойства — например, в ее составе содержатся витамины и многие полезные для организма вещества, а природные способности губительны для туберкулёзной палочки.
Напомним, ранее Краснодарский край накрыл «песчаный» дождь.