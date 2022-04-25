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25 апреля, источник: Новая Кубань

«Буря» из пыльцы накрыла Геленджик (видео)

Необычное явление сняли на видео местные жители.

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Жители Геленджика в эти дни наблюдают необычное природное явление. Город накрыла «буря» из пыльцы, очень похожая на песчаную.

Местные жители опубликовали в социальных сетях видео с предгорной части курорта, где хорошо заметен белый «смог» над акваторией моря. Как отмечают горожане, это явление наблюдается в Геленджике каждый год в одно и то же время — это конец апреля — начало мая.

Явление связано с цветением пицундской сосны. Отмечается, у пыльцы этого дерева есть и полезные свойства — например, в ее составе содержатся витамины и многие полезные для организма вещества, а природные способности губительны для туберкулёзной палочки.

Напомним, ранее Краснодарский край накрыл «песчаный» дождь.

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