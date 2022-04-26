Станция InSight впервые зафиксировала марсотрясения на обратной стороне планеты
Одним из их источников оказалась система каньонов Долины Маринера.
Одним из их источников оказалась система каньонов Долины Маринера.
Планетологи при помощи автоматической марсианской станции InSight впервые зафиксировали марсотрясения, источники которых находились на обратной стороне Марса. Оба события оказались крупнейшими по магнитуде и длительности среди марсотрясений, а одним из их источников оказалась знаменитая гигантская система каньонов Долины Маринера. Статья опубликована в журнале The Seismic Record.
Станция InSight, высадившаяся на Марсе в 2018 году, стала первым специализированным аппаратом для проведения геофизических исследований на другой планете. Ее основным научным инструментом на данный момент является сейсмограф SEIS, который установлен рядом со станцией и работает уже более трех лет, регистрируя сейсмическую активность Красной планеты. Анализ получаемых данных позволяет исследователям проверять модели внутреннего строения Марса и определять свойства различных слоев планеты. В частности, ученые составили схему строения подповерхностных слоев Марса, определили основные границы раздела его слоев, оценили размер ядра планеты, выявили сезонность марсотрясений и связали некоторые из них с активностью магмы в верхней мантии планеты.
Группа геофизиков во главе с Анной Хорлестон (Anna C. Horleston) из Бристольского университета сообщила, что впервые смогла отыскать в данных SEIS сейсмические события, источники которых находились на противоположной станции стороне Марса. Оба новых марсотрясения крайне любопытны, так как все предыдущие источники толчков концентрировались вокруг системы разломов Борозды Цербера, которая находится не так далеко от станции. Обнаруженные события получили обозначения S0976a и S1000a и стали крупнейшими низкочастотными марсотрясениями, обнаруженными на сегодняшний день.
S0976a было зарегистрировано ночью 25 августа 2021 года, когда SEIS зафиксировал прибытие сейсмических PP и SS-волн. Магнитуда события составила 4,2, оно длилось около часа. Источник толчков, по оценкам ученых, находился в области Долин Маринера — гигантской системы каньонов в экваториальной части Марса, возрастом около 10 миллионов лет. Ранее предсказывалось, что Долины Маринера могут проявлять сейсмическую активность за счет обвалов, оползней и разломов.
Событие характеризовалось магнитудой 4,1, при этом сейсмограф помимо PP и SS-волн зафиксировал также приход Pdiff-волн с малой амплитудой, которые во время распространения в недрах Марса пересекли границу ядра и мантии. Точно локализовать источник толчков в этом случае не удалось, однако известно, что он не находится вблизи вулкана Олимп и может быть связан с обширными системами грабенов к западу от вулкана Патера, которые пересекают базальтовые равнины.
О том, как InSight исследует Марс мы рассказывали в материалах «Заглянуть внутрь Красной планеты», «Сейсмограф для Марса» и «45 сантиметров за 50 лет».
Александр Войтюк