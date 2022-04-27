На южном полюсе Марса нашли возможные следы движения льдов
В формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор.
В формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор.
ТАСС, 26 апреля. Планетологи открыли на недавних снимках южной ледовой шапки Марса первые однозначные свидетельства того, что его ледники не стоят на месте, а постоянно движутся подобно горным ледовым массивам на Земле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба американского Планетологического института (PSI).
Примерно 600 тыс. лет назад на южном полюсе Марса начала формироваться шапка из сухого льда. Если бы она никуда не двигалась, то ее высота составила бы около 45 метров. В реальности полярные льды Марса постепенно “сползают” в низины, в результате чего толщина ледового массива в некоторых регионах превышает один километр.
Смит и его коллеги открыли первые свидетельства того, что в формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор. Планетологи пришли к такому выводу при попытке воспроизвести процесс ее роста за последний миллион лет.
Как объясняют ученые, угол наклона оси вращения Марса достаточно сильно меняется со временем. Это приводит к резким переменам в количестве тепла, которое получают экваториальные и приполярные широты, в результате чего климат полюсов сильно меняется. Подобные изменения несколько миллионов лет назад привели к тому, что приполярные области Марса стали значительно холоднее, чем они были в недавнем геологическом прошлом.
В результате этого температуры на южном полюсе Марса опустились до таких значений, что там начал формироваться сухой лед, состоящий из замороженного углекислого газа. Смит и его коллеги попытались воспроизвести процесс формирования этой «двойной» полярной шапки при помощи компьютерной модели четвертой планеты Солнечной системы, точно воспроизводящей ее меняющийся климат.
Эти расчеты показали, что текущая южная полярная шапка Марса не могла возникнуть в результате равномерного осаждения CO2 из атмосферы на поверхность залежей водного льда, как считали раньше ученые. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что крупнейшие залежи сухого льда сконцентрированы в низинах рядом с полярным кругом, а не в самых высокогорных и южных регионах заполярья.
С другой стороны, Смит и его коллеги обнаружили на снимках южной полярной шапки Марса большое число элементов рельефа, в том числе сжатые гряды торосов и ледниковые бассейны, очень похожие на последствия движения горных ледников и крупных ледовых массивов в Антарктике. Это натолкнуло ученых на мысль, что текущий облик южной ледовой шапки Марса возник в результате движения потоков сухого льда.
В пользу этого, в частности, свидетельствует и то, что сухой лед течет по поверхности Марса в сотни раз быстрее, чем это делает его водяной аналог. Эта особенность Марса не только объясняет необычную форму его южной полярной шапки, но и потенциально указывает на механизм, защищавший ее льды от полного уничтожения при периодических потеплениях климата полюсов в результате сдвигов оси планеты, подытожили планетологи.