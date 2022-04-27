Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в нескольких регионах России
Местами осадки будут в виде обильного мокрого снега, а кое-где прогнозируется даже метель и подъём уровня воды. На Сахалине будут «очень опасные» погодные условия.
Местами осадки будут в виде обильного мокрого снега, а кое-где прогнозируется даже метель и подъём уровня воды. На Сахалине будут «очень опасные» погодные условия.
В ряде дальневосточных и северных регионов России в ближайшие дни ожидается ветер скоростью до 25−35 м/с и сильные осадки. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Очень опасная погода на Сахалине в ближайшие дни. Там будет ветер до 33−35 м/с, сильные и очень сильные мокрый снег и дождь. Кроме того, в среду на северо-западном побережье будет подъём уровня воды в море до четырёх метров и более. Для Сахалина такие волнения очень опасны», — сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Неспокойно будет и в Хабаровском крае. Там ожидается ветер до 30 м/с, осадки, метель. А на Камчатке к этому прибавится также мокрый снег.
Вильфанд добавил, что непогода коснётся и ряда северных регионов. Например, в Ненецком автономном округе и Мурманской области в ближайшие дни ожидаются ветер скоростью выше 25 м/с и сильные осадки.
Ранее Лайф писал, что Вильфанд посоветовал россиянам сажать картошку в начале мая. Он отметил, что раньше это было «не слишком эффективно» из-за того, что почва на территории Центральной России слабо прогревалась.