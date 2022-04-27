Доисторический хрустальный рудник обнаружили в Швейцарии Марсель Корнелиссен из швейцарского Института Альпийских культур и его коллеги исследовали месторождение горного хрусталя, первоначально обнаруженное в 2013 году
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
35Прощание с Владимиром Жириновским
08:53 (мск), источник: Газета.Ру

Загадочные марсианские камни рассказали о давней вулканической катастрофе

Марсианские богатые оливином коренные породы в кратерах Гусева и Езеро, где их исследовали марсоходы, могли образовываться так же, как на Земле: появлялись игнимбриты — вулканические обломочные горные породы, которые по своему происхождению одновременно являются и магматическими, и осадочными и образуются в результате катастрофических эксплозивных извержений из огромных вулканических кальдер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 51% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: NASA

Такой вывод сделала группа исследователей под руководством Стива Раффа из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета путем анализа данных нескольких марсианских миссий. Результаты были опубликованы в журнале Icarus.

На Земле игнимбриты встречаются в таких местах, как Йеллоустонский национальный парк, расположенный на западе США. Желтоватые породы выбрасывались из огромной вулканической кальдеры, которая образовалась около 2,1 млн лет назад. «Ранее никто не предлагал игнимбриты в качестве объяснения богатой оливином коренной породы на Марсе, — заявил ведущий автор статьи Стив Рафф. — И вполне возможно, что это именно та порода, по которой марсоход Perseverance ездил и брал пробы в течение всего прошлого года».

На Марсе находится крупнейший вулкан в Солнечной системе Олимп, древние лавовые потоки покрывают огромные участки планеты, поэтому наличие большого количества вулканических пород не вызывает особого удивления. Однако все потенциальные месторождения игнимбритов, по-видимому, образовались в самом начале марсианской истории, в течение первого миллиарда лет жизни планеты. Подтвердить эту новую теорию можно будет тогда, когда образцы горных пород, собранные Perseverance, будут доставлены на Землю будущими миссиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сябитова призналась, что встречалась с женатым, у которого были дети
Лавров считает риск ядерной войны «реальным»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>