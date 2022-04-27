Российские климатологи предсказали рост летней температуры в Крыму на 6 градусов

Ученые исследовали изменения режима осадков и температуры в Крыму в XX-XXI столетиях и пришли к выводу, что кроме того, летом, к концу XXI века, ожидается уменьшение осадков на 15−40%.
На изменение климата влияет глобальное потепление, естественные климатические колебания в Северной Атлантике, явление Эль Ниньо, а также рост температуры в Черном море.
В среднем для летнего сезона в периоде 1981−2010 гг. повторяемость экстремально высоких температур составляла 4−8 дней в сезон, а к концу XXI столетия их частота может составить до 40 дней за сезон. То есть те температуры, которые последние 30 лет могли наблюдаться 4−8 дней за все лето, в конце XXI столетия вероятно будут наблюдаться каждый второй день.
По прогнозам ученых, к концу XXI века в среднем ожидается повышение летней температуры примерно на 6 для агрессивного и 2,5°С для умеренного сценариев. Для зимы рост температуры значительно меньше и составляет 3,5°С и 1,5°С.
«Последствия изменений климата в будущем могут иметь как негативные, так и позитивные последствия. Чтобы избежать опасных последствий изменения климата нужно действовать в двух направлениях: заранее готовиться (адаптироваться) к ожидаемым изменениям и стремиться в перспективе уменьшить эти изменения путем сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу», — отметил один из авторов исследования, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Систематические наблюдения за погодой в Крыму начались в ХIХ веке. Самая низкая температура воздуха на полуострове наблюдалась в Нижнегорском районе в январе 1940 года, тогда столбик термометра опустился до −36,8 градусов. Максимальная температура была зафиксирована в августе 2010 года. Тогда воздух в Евпатории прогрелся до +40 градусов.