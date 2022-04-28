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10:58 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Россиян предупредили о мощных пыльных бурях

Мощные пыльные бури прогнозируются на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Источник: РИА "Новости"

В сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС приводятся слова начальника института Максима Бедило: «В конце апреля — начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей».

Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит из-за интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере.

«Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации», — резюмировали в институте.

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