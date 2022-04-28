Ученые обнаружили пылевой след кометы в виде песочных часов
Ученые из России, Финляндии и Канады обнаружили пылевой след кометы 17P/Holmes необычной формы, похожей на песочные часы.
Ученые из России, Финляндии и Канады обнаружили пылевой след кометы 17P/Holmes необычной формы, похожей на песочные часы.
«Частицы, образовавшие его, выделились после самой мощной из задокументированных вспышек комет, которая случилась она в октябре 2007 года», — уточняет пресс-служба Уральского федерального университета.
Впервые установлено, что такая форма имеет совокупность орбит выброшенных вспышкой частиц кометы. В противоположных сторонах находятся участки схождения орбит, по которым движутся частицы — так называемые узлы: северный — в точке вспышки кометы, южный — по ту сторону Солнца.
«Огромное количество частиц распространилось по эллиптическим орбитам вокруг светила. Это дает возможность изучить кометный материал и его рассеивание в межпланетном пространстве», — пояснила Мария Грицевич, руководитель академического проекта, доцент Университета Хельсинки, старший научный сотрудник Финского Института геопространственных исследований и УрФУ.
Для понимания физики процесса была разработана модель описания эволюции образовавшихся кометных пылевых следов. Исследование, с одной стороны, дает возможность прогнозировать местоположение и поведение пылевого следа кометы, а с другой — предсказать следующее аналогичное явление, а также выпадение и интенсивность метеорных дождей.
Комета 17P была открыта 6 ноября 1892 года английским астрономом Эдвином Холмсом и получила имя в его честь. Другая мощная вспышка произошла