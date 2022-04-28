Пугающе красиво: Полумесяц на мечети в Самаре принял на себя удар молнии во время грозы
Непогода началась в регионе накануне днём, однако преподнесла не только обильные дожди, но и такой яркий «подарок» в небе.
Непогода началась в регионе накануне днём, однако преподнесла не только обильные дожди, но и такой яркий «подарок» в небе.
Жители Самары стали свидетелями зрелищного явления — молния прошла сквозь полумесяц, установленный на одной из мечетей. Видео публикует в телеграм-канале «Самара № 1».
Накануне днём в регионе шли обильные дожди с грозами. На кадрах из посёлка Зубчаниновка, который входит в городской округ Самара, разряд молнии попадает прямо в полумесяц наверху мечети и даже будто принимает его форму. В комментариях пользователи не только оценили красоту момента, но и похвалили автора ролика, успевшего поймать необычную вспышку в небе.