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11:58 (мск), источник: Life.ru

Пугающе красиво: Полумесяц на мечети в Самаре принял на себя удар молнии во время грозы

Непогода началась в регионе накануне днём, однако преподнесла не только обильные дожди, но и такой яркий «подарок» в небе.

Жители Самары стали свидетелями зрелищного явления — молния прошла сквозь полумесяц, установленный на одной из мечетей. Видео публикует в телеграм-канале «Самара № 1».

Накануне днём в регионе шли обильные дожди с грозами. На кадрах из посёлка Зубчаниновка, который входит в городской округ Самара, разряд молнии попадает прямо в полумесяц наверху мечети и даже будто принимает его форму. В комментариях пользователи не только оценили красоту момента, но и похвалили автора ролика, успевшего поймать необычную вспышку в небе.

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