На южном полюсе Марса нашли возможные следы движения льдов В формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
7Весенний фестиваль Холи в Индии
12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нью-Дели накрыло токсичным дымом с горящей свалки (фото)

Уже третий день горит крупнейшая городская свалка Нью-Дели, высота которой превышает 17-этажный дом, а площадь равна 50 футбольным полям.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Местные жители задыхаются от едкого дыма, который окутал ближайшие жилые кварталы. Сильная жара и плохая видимость мешают пожарным оперативно справиться с возгоранием, из-за чего тысячи местных жителей своими силами пытаются остановить распространение огня.

Еще в 2012 году было принято решение о закрытии свалки, но до сих пор ежедневно на нее сбрасывают более 2000 тонн мусора. Из-за разложения органических отходов выделяется взрывоопасный метан, который нередко становится причиной возгораний. Чаще всего они происходят летом, но из-за аномально знойного марта пожара было не избежать.

Ожидается, что температура, уже сейчас превышающая 40 градусов Цельсия, будет только продолжать расти.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>