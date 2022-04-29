Нью-Дели накрыло токсичным дымом с горящей свалки (фото)
Уже третий день горит крупнейшая городская свалка Нью-Дели, высота которой превышает 17-этажный дом, а площадь равна 50 футбольным полям.
Уже третий день горит крупнейшая городская свалка Нью-Дели, высота которой превышает 17-этажный дом, а площадь равна 50 футбольным полям.
Местные жители задыхаются от едкого дыма, который окутал ближайшие жилые кварталы. Сильная жара и плохая видимость мешают пожарным оперативно справиться с возгоранием, из-за чего тысячи местных жителей своими силами пытаются остановить распространение огня.
Еще в 2012 году было принято решение о закрытии свалки, но до сих пор ежедневно на нее сбрасывают более 2000 тонн мусора. Из-за разложения органических отходов выделяется взрывоопасный метан, который нередко становится причиной возгораний. Чаще всего они происходят летом, но из-за аномально знойного марта пожара было не избежать.
Ожидается, что температура, уже сейчас превышающая 40 градусов Цельсия, будет только продолжать расти.
Олеся Маевская