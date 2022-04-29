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17:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)

В городе Москера случилась экологическое бедствие.

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В 22 километрах от Боготы, столицы Колумбии, протекает река Бальсильяс. Ежегодно жители близлежащего города Москеры страдают из-за нее: в реку сливают тонны токсичных отходов. Экологи не раз обращали внимание властей на эту проблему, но в этом году последствия неправильной переработки сырья стали катастрофическими.

ABC News сообщает, что выброс в воду огромного количества химикатов производителя моющих средств и разбушевавшийся сезон дождей привели к образованию токсичной пены. Ветер разбивает ее на облачные куски и разносит по улицам. Оседая, «облака» в разы быстрее разъедают металл, а из-за их токсичных испарений жители едва могут дышать без ингаляторов.

Житель Москеры Гонсало Роа, проживший в нем 40 лет, утверждает, что экологическая ситуация ухудшается с каждым годом — теперь проблемы с дыханием появляются у детей. Директор экологической лаборатории города Богота Эдвин Гарсия заявил, что власти уже установили водоочистные сооружения.

Олеся Маевская

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