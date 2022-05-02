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21:49 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: © РИА Новости

«По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 — плюс 12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, во второй половине текущего месяца климатический «метроном» качнется в положительную фазу, установив температурный баланс, после чего начнется подготовка природы к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето.

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