Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 — плюс 12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло», — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, во второй половине текущего месяца климатический «метроном» качнется в положительную фазу, установив температурный баланс, после чего начнется подготовка природы к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето.