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23:33 (мск), источник: ТАСС

Регионы европейской части России ожидают заморозки в ближайшие дни

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 1−4 градусов прогнозируются в Ростовской, Волгоградской, Московской, Курской, Тверской областях и ряде других регионов в ближайшие дни. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1−3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — сообщил он.

По словам Вильфанда, 5 и 6 мая заморозки будут практически во всем Центральном федеральном округе.

Столбики термометров опустятся до минус 3−4 градусов, в частности, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях.

Метеоролог отметил, что май — это месяц с очень изменчивой погодой, поэтому к чередованию потеплений и похолоданий стоит быть готовыми. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — пояснил он.

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