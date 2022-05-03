Регионы европейской части России ожидают заморозки в ближайшие дни

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1−3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — сообщил он.
По словам Вильфанда, 5 и 6 мая заморозки будут практически во всем Центральном федеральном округе.
Столбики термометров опустятся до минус 3−4 градусов, в частности, в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Московской областях.
Метеоролог отметил, что май — это месяц с очень изменчивой погодой, поэтому к чередованию потеплений и похолоданий стоит быть готовыми. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — пояснил он.