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12:11 (мск), источник: Мослента

Майский снегопад в Москве попал на видео

Майский снегопад в Москве попал на видео: в Telegram-канале РБК появился ролик, смонтированный из присланных очевидцами кадров. На них запечатлены летящие и ложащиеся на землю крупные хлопья снега в разных районах мегаполиса.

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Мокрый снег в среду, 4 мая, в столице и области пообещала в интервью ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«При прохождении холодного атмосферного фронта нас ждет облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег», — сказала специалист.

Волосюк сообщила, что в столице максимальная температура воздуха достигнет плюс 8−10 градусов, а в области — плюс 10−12. Ветер будет северо-западным, со средней скоростью 4−9 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 12−14 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.

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