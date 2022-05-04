Майский снегопад в Москве попал на видео

Мокрый снег в среду, 4 мая, в столице и области пообещала в интервью ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«При прохождении холодного атмосферного фронта нас ждет облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег», — сказала специалист.
Волосюк сообщила, что в столице максимальная температура воздуха достигнет плюс 8−10 градусов, а в области — плюс 10−12. Ветер будет северо-западным, со средней скоростью 4−9 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 12−14 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.