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14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ирак накрыла пыльная буря

Госпитализированы десятки людей.

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1 мая пыльный шторм, бушевавший в Мангистауской области Казахстана, добрался до Ирака. Из-за плохой видимости были отменены все рейсы аэропортов Багдада и Наджафа, уже более 60 людей с респираторными заболеваниями госпитализированы.

Оранжевая пыль осела на улицах, транспортных средствах и даже просочилась в дома жителей столицы. Местные метеорологи уверены в том, что из-за засухи, высокой температуры, опустынивания и уменьшения количества осадков подобные явления будут происходить довольно часто.

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Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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