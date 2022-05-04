Ирак накрыла пыльная буря
Госпитализированы десятки людей.
Госпитализированы десятки людей.
1 мая пыльный шторм, бушевавший в Мангистауской области Казахстана, добрался до Ирака. Из-за плохой видимости были отменены все рейсы аэропортов Багдада и Наджафа, уже более 60 людей с респираторными заболеваниями госпитализированы.
Оранжевая пыль осела на улицах, транспортных средствах и даже просочилась в дома жителей столицы. Местные метеорологи уверены в том, что из-за засухи, высокой температуры, опустынивания и уменьшения количества осадков подобные явления будут происходить довольно часто.
Олеся Маевская