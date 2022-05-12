Далекая галактика оказалась самым ярким внегалактическим пульсаром
J0523−7125 находится в галактике Большое Магеллановое Облако.
J0523−7125 находится в галактике Большое Магеллановое Облако.
Астрономы отыскали самый яркий в радиодиапазоне внегалактический пульсар PSR J0523−7125, который находится в галактике-спутнике Млечного Пути Большом Магеллановом Облаке. Ранее этот объект считался далекой галактикой, однако мультиволновые наблюдения позволили определить, что ученые имеют дело с быстро вращающейся нейтронной звездой. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.
Они генерируют узконаправленные потоки радиоизлучения из районов магнитных полюсов, которые, попадая в поле зрения земного наблюдателя, будет видны как периодические вспышки излучения. Сильными кандидатами в пульсары считаются источники излучения с высокой круговой поляризацией, у которых нет аналога при наблюдениях в оптическом и инфракрасном диапазонах. Поиски подобных астрофизических объектов нужны как для понимания их природы, свойств и механизмов генерации излучения, так и проверки некоторых явлений, предсказанных Общей теорией относительности.
Группа астрономов во главе с Юаньмин Ваном (Yuanming Wang) из Австралийской организации научных и промышленных исследований в Канберре сообщила об открытии нового пульсара PSR J0523−7125, который расположен в 163 тысячах световых лет от Солнца, в галактике-спутнике Млечного Пути Большом Магеллановом Облаке.
Первоначально источник был обнаружен в рамках обзора неба VAST-P1 (Phase I Pilot survey for Variables and Slow Transients) радиотелескопом ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), однако тогда версия о том, что это пульсар не рассматривалась, так как источник был очень ярким и характеризовался широким профилем импульса и очень крутым радиоспектром. Предполагалось, что это может быть далекая галактика. В дальнейшем ученые провели анализ данных наблюдений за источником радиотелескопов Паркса, ASKAP, ATCA и MeerKAT, а также данные мультиволновых наблюдений телескопов Gaia, WISE, ROSAT, Fermi, VISTA и Swift, чтобы определить природу объекта.
Средняя плотность потока радиоизлучения от пульсара составила 1 миллиянский на частоте 1400 мегагерц и 25 миллиянских на частоте 400 мегагерц, что делает его одним из самых ярких известных пульсаров и самым ярким объектом такого рода в Магеллановых Облаках. Период вращения пульсара составляет 322,5 миллисекунд, а излучение от него характеризуется частичной (около 20 процентов) круговой поляризацией. Кроме того, для источника не было найдено аналога в оптическом или инфракрасном диапазонах волн.
Предполагается, что PSR J0523−7125 представляет собой почти выровненный ротатор, у которого магнитная ось и ось вращения звезды выровнены относительно друг друга, и может находится внутри эволюционировавшей области ионизированного водорода. Ученые считают, что будущие крупномасштабные мультиволновые обзоры неба позволят выявить новые источники с круговой поляризацией излучения и отыскать среди них пульсары, в том числе с экстремальными свойствами.
Ранее мы рассказывали о том, как астрономы впервые отыскали надежного кандидата в белый карлик-пульсар.
Александр Войтюк