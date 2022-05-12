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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный оползень скатился на дорогу на Аляске

Многие жители не могут вернуться домой.

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Недалеко от города Сьюард на Аляске сошел мощный оползень, сообщает CNN. Гора из грязи, камней и сломанных деревьев высотой около 60 метров заблокировала доступ к главной дороге, соединяющей курортную зону Кейнс-Хед, форт Макгилврей, небольшое поселение Лоуэлл-Пойнт и город.

Бренда Баллоу, представитель Сьюарда, заявила, что из-за схода оползня никто не пострадал, а на расчистку дороги уйдет около двух недель.

Однако десятки местных жителей не могут вернуться домой, как и туристы, застрявшие в Кейс-Хед. Многие вынуждены пользоваться услугами водных такси или собственными лодками, чтобы добраться до другой стороны горы.

Оползень занимает примерно 300 футов (более 91 м), и до сих пор неясно, что его вызвало. По словам Баллоу, штат отправил на место происшествия геологов с беспилотным оборудованием для оценки ситуации. Также местные власти заявляют, что в результате оползня не были повреждены никакие коммунальные службы, а сообщение с Лоуэлл-Пойнт остается открытым.

Олеся Маевская

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