Огромный оползень скатился на дорогу на Аляске
Многие жители не могут вернуться домой.
Многие жители не могут вернуться домой.
Недалеко от города Сьюард на Аляске сошел мощный оползень, сообщает CNN. Гора из грязи, камней и сломанных деревьев высотой около 60 метров заблокировала доступ к главной дороге, соединяющей курортную зону Кейнс-Хед, форт Макгилврей, небольшое поселение Лоуэлл-Пойнт и город.
Бренда Баллоу, представитель Сьюарда, заявила, что из-за схода оползня никто не пострадал, а на расчистку дороги уйдет около двух недель.
Однако десятки местных жителей не могут вернуться домой, как и туристы, застрявшие в Кейс-Хед. Многие вынуждены пользоваться услугами водных такси или собственными лодками, чтобы добраться до другой стороны горы.
Оползень занимает примерно 300 футов (более 91 м), и до сих пор неясно, что его вызвало. По словам Баллоу, штат отправил на место происшествия геологов с беспилотным оборудованием для оценки ситуации. Также местные власти заявляют, что в результате оползня не были повреждены никакие коммунальные службы, а сообщение с Лоуэлл-Пойнт остается открытым.
Олеся Маевская