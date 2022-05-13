Эмир Кустурица объяснил роль России в современном мире Сербский режиссер рассказал, как следует вести себя россиянам и сербам, когда на их страны оказывается сильнейшее давление.
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
35Прощание с Владимиром Жириновским
09:15 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре пообещали, что лето в России не будет холодным

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Метеорологи ожидают, что лето 2022 года в России не будет холодным. Однако в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2022

«Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии.

Ниже, чем в июне 2021 года, средняя температура воздуха ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, на большей части Якутии.

Июль холоднее, чем в прошлом году, ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа.

В августе выше нормы среднемесячная температура ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Холоднее, чем в августе 2021 года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на юге Уральского федерального округа.

 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>