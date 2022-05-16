От града до «опасного солнца»: Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в нескольких регионах
По его словам, это придётся учитывать жителям Пензенской, Саратовской, Самарской областей, Татарстана, Краснодарского края.
По его словам, это придётся учитывать жителям Пензенской, Саратовской, Самарской областей, Татарстана, Краснодарского края.
Сильный ветер, ливни и град можно ожидать в ближайшие два дня в ряде регионов России: в Татарстане, Саратовской, Самарской и Пензенской областях. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 м/с в ближайшие два-три дня прогнозируются в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, Татарстане. Аналогичная погода в республиках Северного Кавказа», — сказал метеоролог.
В беседе с ТАСС он также предупредил, что в Краснодарском крае и на Черноморском побережье в целом будет «опасное солнце» — высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6−7 единиц по шкале от 1 до 12.