Как на 500-рублевой купюре появился аргентинский парусник На купюре нарисован учебный парусник ВМС Аргентины - фрегат «Либертад»
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10:39 (мск), источник: Life.ru

От града до «опасного солнца»: Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в нескольких регионах

По его словам, это придётся учитывать жителям Пензенской, Саратовской, Самарской областей, Татарстана, Краснодарского края.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Сильный ветер, ливни и град можно ожидать в ближайшие два дня в ряде регионов России: в Татарстане, Саратовской, Самарской и Пензенской областях. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 м/с в ближайшие два-три дня прогнозируются в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, Татарстане. Аналогичная погода в республиках Северного Кавказа», — сказал метеоролог.

В беседе с ТАСС он также предупредил, что в Краснодарском крае и на Черноморском побережье в целом будет «опасное солнце» — высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6−7 единиц по шкале от 1 до 12.

Во время загрузки произошла ошибка.
 России есть чем ответить на газовый шантаж Киева
Почему Евровидение поддержало призыв Киева освободить нацистов из "Азова"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>