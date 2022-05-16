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15:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Кровавое суперлуние»: как затмение окрасило спутник в алый цвет

Минувшей ночью все желающие смогли насладиться необычным зрелищем.

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Сегодня ночью произошло лунное затмение, которое совпало с суперлунием — это когда Луна находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите, и поэтому кажется больше.

Астрономы запечатлели «кровавую» Луну во всей красе: проходя сквозь тень Земли, спутник приобрел темно-красный оттенок. Все, кто не успел понаблюдать за этим событием, могут полюбоваться фотографиями затмения.

В Европе затмение можно было наблюдать относительно недолго, а в некоторых районах Америки у местных жителей была возможность насладиться редким зрелищем в полной мере.

Олеся Маевская

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