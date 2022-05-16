«Кровавое суперлуние»: как затмение окрасило спутник в алый цвет
Минувшей ночью все желающие смогли насладиться необычным зрелищем.
Минувшей ночью все желающие смогли насладиться необычным зрелищем.
Сегодня ночью произошло лунное затмение, которое совпало с суперлунием — это когда Луна находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите, и поэтому кажется больше.
Астрономы запечатлели «кровавую» Луну во всей красе: проходя сквозь тень Земли, спутник приобрел темно-красный оттенок. Все, кто не успел понаблюдать за этим событием, могут полюбоваться фотографиями затмения.
В Европе затмение можно было наблюдать относительно недолго, а в некоторых районах Америки у местных жителей была возможность насладиться редким зрелищем в полной мере.
Олеся Маевская