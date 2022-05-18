В Алтайском крае заметили пыльный смерч
Он прошел в паре километров от проезжей части.
Он прошел в паре километров от проезжей части.
Около трассы Бийск прошел смерч из пыли. Нескольким очевидцам даже удалось его заснять, но первым ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia. К счастью, смерч прошел мимо и никто не пострадал.
Вероятно, очевидцы заметили песчаный вихрь, который возникает в полях в жаркую малооблачную погоду. Такой порыв воздуха поднимает с земли песок, небольшие камни, пыль и мелкие предметы.
Олеся Маевская