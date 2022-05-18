География погодных рекордов
Где находится самый дождливый район, кто объявил свою территорию «мировой столицей молний» и какой регион в России считается наиболее градоопасным?
Где находится самый дождливый район, кто объявил свою территорию «мировой столицей молний» и какой регион в России считается наиболее градоопасным?
Ветер заметно «понижает» температуру воздуха, ощущаемую человеком. Температуру 0 при ветре 10 м/с мы будем чувствовать как —7 °С, при порывах 20 м/с — уже как −10 °С.
Самым ветреным местом в мире считается антарктическое побережье моря Содружества, где почти ежедневно дуют ветра со скоростью 15 м/с и более.
Рекордные порывы ветра у поверхности Земли зарегистрировала автоматическая метеостанция на австралийском острове Барроу 10 апреля 1996 года — они достигали 113 м/с (408 км/ч).
Скорости смерча и торнадо бывали выше, но их измерение крайне опасно для жизни и стопроцентных данных не существует. Однако самым мощным по версии Книги рекордов Гиннесса считается торнадо, который промчался 2 апреля 1958 года по техасскому городу Вичита-Фоллс со скоростью 450 км/ч. Оценку скорости сделали по произведенным колоссальным разрушениям. Кстати, именно в США наблюдается рекордное число торнадо — 65% от общемирового количества. Так, в апреле 2011 года их насчитали 758, а за сутки,
Рекорд в России принадлежит острову Харлов в Баренцевом море. 8 февраля 1986 года порывы ветра достигали 52 м/с (187 км/ч). Наиболее часто сильные ветры (начиная с 15 м/с) наблюдаются в прибрежных зонах Камчатской, Архангельской, Магаданской области, в районе Диксона и Новороссийска.
Ветер заметно «понижает» температуру воздуха, ощущаемую человеком, ухудшает комфортность погоды. Температуру 0 при ветре 10 м/с мы будем чувствовать как —7 °С, при порывах 20 м/с — уже как −10 °С.
Справка: скорость ветра на метеостанциях большинства стран мира измеряют на высоте 10 м и усредняют за 10 минут. Мгновенные порывы ветра исследуют отдельно. Оба наблюдения важны: нужно знать ветровой режим района и экстремальные проявления стихии. Скорость измеряют разнообразными приборами: анемометрами, зондами, радарами.
Самым долгим признан дождь, который шел 247 дней на острове Кауаи на Гавайях с августа 1993 по апрель 1994 года.
Черапунджи, город в индийском штате Мегхалая, считается одним из самых дождливых и влажных мест на земле. Среднее годовое количество осадков составляет здесь 11 777 мм.
Как самый долгий, в Книгу рекордов Гиннесса занесен дождь, который шел 247 дней без перерыва на острове Кауаи на Гавайях с 27 августа 1993 по 30 апреля 1994 года. Среднее количество осадков на острове — до 11 684 мм за год.
Самое сухое же место на планете находится в Антарктиде — это Сухие долины Мак-Мердо: здесь миллионы лет не было снега и дождя. Также практически не бывает осадков в пустыне Атакама в Чили. Единственный раз здесь случилась аномалия: 19 мая 2010 года выпал кратковременный снег.
В России больше всего осадков наблюдается на горном хребте Ачишхо недалеко от Сочи — около 3240 мм за год. Самым засушливым районом считается Прикаспийская низменность — местами менее 200 мм.
К комфортной норме для человека относится влажность 30−60%. Воздух, относительная влажность которого ниже 20%, оценивается как сухой, более 86% — как очень влажный. При сухом воздухе человек способен переносить жару, однако у него возникает обезвоживание организма.
Справка: количество осадков измеряют с помощью дождемерного ведра, которое устанавливается на деревянном столбе внутри специальной конусообразной защиты. Осадки выпадают из облаков в виде дождя, мороси, снега, снежной и ледяной крупы, ледяного дождя и града.
Град считается опасным явлением, если его диаметр достиг 2 см и более.
Град — явление кратковременное и по размеру чаще всего похож на мелкий горох. Но ежегодно в мире отмечается несколько случаев опасного градобития. «Ледяные бомбы» с неба падают в Индии, на юге Китая, в Бангладеш, на западе Кении, в США…
Одну из градин, выпавшую 23 июля 2010 года в Вивиане, американские метеорологи сохранили в холодильнике и зарегистрировали как рекорд: ее диаметр был 20 см, а вес — 880 г. Градины такого же размера, но весом 1002 г, явились причиной трагедии в Бангладеш 14 апреля 1986 года. По словам очевидцев, в апреле 1981 в провинции Гуандун (Китай) наблюдался град весом до 7 кг.
В России он чаще всего отмечается в южных регионах.
Град считается опасным явлением, если его диаметр достиг 2 см и более. В станице Вознесенской 25 июля 1957 года прошел самый крупный град за всю историю наблюдений в Краснодарском крае. Отдельные градины весили 1,5 кг.
Совет: если во время градобития вы оказались в машине, желательно остановиться (но не выходить) и развернуться спиной к стеклам, прикрыв голову руками или одеждой. Если вы дома, нужно отойти от окон.
Максимум грозовой активности приходится на Уганду — от 250 до 270 дней в году.
Мировые очаги гроз находятся в отдельных районах Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Африки, то есть там, где высокая влажность и прогрев воздуха приводят к стремительному образованию дождевой облачности. К примеру, в Сингапуре в среднем бывает 170 гроз в году, в бассейне Амазонки — более 200, на острове Ява — до 220.
Максимум грозовой активности приходится на Уганду — от 250 до 270 дней в году. Гроза в перечисленных регионах может длиться от трех до десяти часов, тогда как на территории России средняя продолжительность одной грозы — не более двух часов. Максимальное число дней с грозой — в среднем 30−40 — приходится на район Сочи и предгорья Кавказа.
Грозы всегда сопровождаются молниями и громом.
Самая высокая концентрация молний зарегистрирована в долине реки Кататумбо, впадающей в озеро Маракайбо (Венесуэла).
Самая высокая концентрация молний зарегистрирована в долине реки Кататумбо, впадающей в озеро Маракайбо (Венесуэла), — 250 разрядов над каждым квадратным километром в год. Общее число молний в течение года превышает 1 млн. Непрерывные разряды освещают Кататумбо из 365 ночей 140−160 раз. Отблески света видны на расстоянии до 400 км. Венесуэльский муниципалитет объявил эту территорию «мировой столицей молний».
Совет: гроза, сопровождающаяся молниями, относится к одним из самых опасных для жизни человека природных явлений. Важно знать основные правила безопасности. Нельзя находиться рядом с линиями электропередач, под деревьями, особенно одиноко стоящими, на открытой местности и возвышенностях. Если вы оказались на открытом месте, то лучше всего присесть на корточки. Нежелательно идти в грозу под зонтом с металлическими спицами. Нельзя допускать во время грозы контакта с металлическими приборами и мобильными телефонами, в том числе и в помещении. Стихию лучше переждать в укрытии.
Официально полюсом холода планеты признан Верхоянск (137 м над уровнем моря), где
Абсолютный минимум температуры на Земле (-89,2 °С) зафиксировали в Антарктиде на станции «Восток» 21 июля 1983 года. Но так как станция расположена на высоте 3488 м, то ее показания не могут считаться рекордными. Для сопоставления различных наблюдений их необходимо приводить к уровню моря. В таком случае самые низкие температуры оказываются в Якутии. Официально полюсом холода планеты признан Верхоянск (137 м над уровнем моря), где
Что касается жары, в ливийском городе Эль-Азизии 13 сентября 1922 года в тени зарегистрировали планетарный рекорд: +57,7 °С. Недалеко отстала Долина Смерти в Калифорнии — +56,7 °С. Абсолютный максимум в России (+45,4 °С) зафиксировали на метеостанции Утта в Калмыкии 12 июля 2010 года. Кстати, многие районы тем аномально жарким летом установили свои региональные рекорды. Например, в Москве 29 июля 2010 года воздух прогрелся до +38,2 °С. К слову, рекордный минимум для столицы (-42,2 °С) установлен в 1940 году.
Совет: акклиматизация человека к жаркому климату или арктическому холоду индивидуальна. Но однозначно жители умеренных широт в большей степени подвержены различным расстройствам: тепловому удару, нарушению водного обмена, солнечному ожогу — которые чреваты последствиями для организма. Для них температуры воздуха от +38 °С (она близка к температуре крови) уже опасны. Кроме того, у людей с непигментированной кожей существует вероятность получить тяжелое заболевание, особенно при длительном солнечном облучении.
Справка: по международным метеорологическим правилам температура воздуха измеряется специальным термометром, который расположен на высоте 2 м от поверхности почвы в хорошо вентилируемой будке, защищенной от прямых солнечных лучей и находящейся вдали от застроек.
Рекорды одной строкой