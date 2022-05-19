Астронавтам предложили добывать воду из древних лунных вулканов
Пятна на Луне оказались источниками льда.
Пятна на Луне оказались источниками льда.
Новое исследование сотрудников Калифорнийского университета в Боулдере предполагает, что в кратерах Луны содержится потенциальный источник воды, сообщает научный журнал ScienceDaily со ссылкой на The Planetary Science Journal. Миллиарды лет назад на Луне произошла серия вулканических извержений, покрывшая сотни квадратных километров поверхности спутника горячей лавой. На протяжении тысячелетий она создавала темные пятна или «maria», которые придали Луне ее нынешний вид.
Ученые предполагают, что формирование лавовых полей не единственное последствие лунных извержений. Они заявили, что в кратерах Луны могли возникнуть слои льда, достигающие нескольких десятков метров. «Мы представляем себе это как иней на Луне, который накапливался с течением времени», — пояснил Эндрю Вилкоски, ведущий автор исследования и аспирант Департамента астрофизических и планетарных наук (APS) и Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) университета в Боулдере.
Ученые применили компьютерное моделирование, чтобы воссоздать условия на Луне задолго до момента возникновения жизни на Земле.
Они обнаружили, что древние лунные вулканы извергали огромное количество водяного пара, оседавшего на поверхность и образовавшего запасы льда, которые могут находиться в лунных кратерах.
По словам соавтора исследования Пола Хейна, это потенциальный источник жидкости для будущих исследователей Луны, которым понадобится вода для питья и переработки в ракетное топливо.
Олеся Маевская