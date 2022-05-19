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16:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые придумали, как использовать энергию Солнца по ночам

Огромный запас энергии звезды превратится в электричество.

Источник: AP 2022

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса попытались решить вопрос производства электрической энергии из инфракрасного излучения. Это позволит сохранить и использовать энергию, которую выделяют солнечные лучи при нагреве земной коры, пишет Science Daily.

Австралийские ученые разработали прибор, конвертирующий инфракрасное излучение в электричество. Терморадиационный диод способен получать энергию от теплового радиационного излучения на 12,5 градусов больше, чем окружающая среда.

Сейчас возможности технологии ограничены: она вырабатывает не больше 0,001% энергии, доступной солнечным батареям. Но в качестве доказательства работоспособности эта информация имеет важное значение.

Авторы разработки надеются, что подобные элементы можно будет «вплести» в солнечные батареи, чтобы они продолжали вырабатывать энергию после захода Солнца во время охлаждения.

Олеся Маевская

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