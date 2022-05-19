Ученые придумали, как использовать энергию Солнца по ночам
Огромный запас энергии звезды превратится в электричество.
Огромный запас энергии звезды превратится в электричество.
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса попытались решить вопрос производства электрической энергии из инфракрасного излучения. Это позволит сохранить и использовать энергию, которую выделяют солнечные лучи при нагреве земной коры, пишет Science Daily.
Австралийские ученые разработали прибор, конвертирующий инфракрасное излучение в электричество. Терморадиационный диод способен получать энергию от теплового радиационного излучения на 12,5 градусов больше, чем окружающая среда.
Сейчас возможности технологии ограничены: она вырабатывает не больше 0,001% энергии, доступной солнечным батареям. Но в качестве доказательства работоспособности эта информация имеет важное значение.
Авторы разработки надеются, что подобные элементы можно будет «вплести» в солнечные батареи, чтобы они продолжали вырабатывать энергию после захода Солнца во время охлаждения.
Олеся Маевская